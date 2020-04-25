Сисиньо допился до видения Иисуса, совмещал пиво с курением и упустил шанс жизни. Последний пустой бразилец «Реала»

31 фотография 31 фотография 31 фотография

Марсело и Каземиро давно в деле, Винисиус тоже прилично, год назад подкатили Эдер Милитао и Родриго, зимой захвачен Рейньер — в «Реале», очевидно, сильнейшая бразильская группировка в Европе. Номер один в мире на своей позиции один Каземиро, зато положиться Зидан может на каждого — или наверняка сможет в ближайшие год-два.

Последний явный провал «Мадрида» из Бразилии — Кака, но он выиграл все испанские титулы. Робиньо оказался совсем пустышкой, но был выгодно пристроен в «Ман Сити».

Жулио Баптиста докатился до румынского «Клужа» — его уровень никогда не дотягивал до королевского. А вот Сисиньо — провал не просто громкий, а драматичный.

Правого защитника вытащил из Бразилии Вандерлей Лушембургу. Сисиньо вызванивал сам Алекс Фергюсон, но куда больше увлекла банда «Реала»: кроме Баптисты там еще гремели Роналдо с Роберто Карлосом. За год до переезда в Испанию парень выиграл с «Сан-Паулу» вообще все — от первенства штата до клубного ЧМ. На виду Сисиньо был и в сборной: брал Кубок Конфедераций (три голевых паса в финале с Аргентиной) и собирался на чемпионат мира.

В Германии он сидел под Кафу: Дунга обратился к Сисиньо только в пустом матче с Японией (ничего не решал) и в четвертьфинале с Францией, когда та уже вела дело к победе. «После матча Зидан зашел в нашу раздевалку, чтобы поменяться футболками с Роналдо, — вспоминал потом Сисиньо. — Но атмосфера была ужасной, несколько парней плакали. Тогда Роналдо сказал: “Зизу, сделай себе одолжение — выйди отсюда. Все плачут и злятся. Поздравляю, вы выбили нас, но, пожалуйста, уйди”. Он взял футболку и тихо ушел».

В «Реале» у Лушембургу Сисиньо вытеснял Мичела Сальгадо и выглядел железным основным. В «Реале» Бекхэма, Зидана и Рауля — а летом под Фабио Капелло подвезли новых звезд, а Сисиньо не пропадал из старта. А однажды вколотил шикарную банку — эта пушка сделала бы честь и Роберто Карлосу.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/atuJJtofpBk" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Остановила его сентябрьская травма крестообразных связок. Сисиньо до сих пор помнит выражение ужаса на лице Фабио: все произошло на ровном месте. На больничном бразильца ободряли все, от Капелло с Миятовичем до Рауля с Роналдо, но через полгода пропуска поддержки он не ощущал: справа искрил молодой Серхио Рамос, не торопился уходить маститый Сальгадо. С последним у Сисиньо напрочь не заладилось — как и со всем испанским отрядом галактикос. Касильяс, Сальгадо, Гути, Эльгера — именно они рулили «Реалом» в ущерб всем остальным, считает Сисиньо. Даже капитана Рауля, по его мнению, любили слишком сильно: «Однажды Роналдо провел плохой матч, и в газетах писали, что Рауль лучше, чем Роналдо. Хотя Раулю нужно было родиться три раза, чтобы играть как Роналдо».

Такое положение било и лично по Сисиньо. «Когда Роберто Карлос ушел из клуба, я был основным, Рамос в центре и иногда справа, Сальгадо был третьим выбором на позиции правого защитника, — вспоминал он. — Потом Касильяс отказался от звания вице-капитана, чтобы Сальгадо мог играть. Он приветствовал всех в команде, но когда добрался до меня, то пропустил. А я притворился, что завязывал шнурки».

Токсичность раздевалки на «Бернабеу» зашкаливала, но едва ли это главная проблема Сисиньо.

«Я был алкоголиком: не мог ограничиться только пивом, — признавался он позже. — Я пил до тех пор, пока не валился с ног. В Мадриде я пошел по рукам. Пил много — и не только по вечерам». Бразилец отшлифовал умение скрываться от репортеров — подловили его только раз. Сисиньо спас хороший ход «Реала»: на подъеме команды медиа не захотели все опять портить и не раскрутили скандал.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/B8fA50xle6h/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="12" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/B8fA50xle6h/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; margin-bottom: 6px; width: 100px;"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; width: 60px;"></div></div></div><div style="padding: 19% 0;"></div> <div style="display:block; height:50px; margin:0 auto 12px; width:50px;"><svg width="50px" height="50px" viewBox="0 0 60 60" version="1.1" xmlns="https://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="https://www.w3.org/1999/xlink"><g stroke="none" stroke-width="1" fill="none" fill-rule="evenodd"><g transform="translate(-511.000000, -20.000000)" fill="#000000"><g><path d="M556.869,30.41 C554.814,30.41 553.148,32.076 553.148,34.131 C553.148,36.186 554.814,37.852 556.869,37.852 C558.924,37.852 560.59,36.186 560.59,34.131 C560.59,32.076 558.924,30.41 556.869,30.41 M541,60.657 C535.114,60.657 530.342,55.887 530.342,50 C530.342,44.114 535.114,39.342 541,39.342 C546.887,39.342 551.658,44.114 551.658,50 C551.658,55.887 546.887,60.657 541,60.657 M541,33.886 C532.1,33.886 524.886,41.1 524.886,50 C524.886,58.899 532.1,66.113 541,66.113 C549.9,66.113 557.115,58.899 557.115,50 C557.115,41.1 549.9,33.886 541,33.886 M565.378,62.101 C565.244,65.022 564.756,66.606 564.346,67.663 C563.803,69.06 563.154,70.057 562.106,71.106 C561.058,72.155 560.06,72.803 558.662,73.347 C557.607,73.757 556.021,74.244 553.102,74.378 C549.944,74.521 548.997,74.552 541,74.552 C533.003,74.552 532.056,74.521 528.898,74.378 C525.979,74.244 524.393,73.757 523.338,73.347 C521.94,72.803 520.942,72.155 519.894,71.106 C518.846,70.057 518.197,69.06 517.654,67.663 C517.244,66.606 516.755,65.022 516.623,62.101 C516.479,58.943 516.448,57.996 516.448,50 C516.448,42.003 516.479,41.056 516.623,37.899 C516.755,34.978 517.244,33.391 517.654,32.338 C518.197,30.938 518.846,29.942 519.894,28.894 C520.942,27.846 521.94,27.196 523.338,26.654 C524.393,26.244 525.979,25.756 528.898,25.623 C532.057,25.479 533.004,25.448 541,25.448 C548.997,25.448 549.943,25.479 553.102,25.623 C556.021,25.756 557.607,26.244 558.662,26.654 C560.06,27.196 561.058,27.846 562.106,28.894 C563.154,29.942 563.803,30.938 564.346,32.338 C564.756,33.391 565.244,34.978 565.378,37.899 C565.522,41.056 565.552,42.003 565.552,50 C565.552,57.996 565.522,58.943 565.378,62.101 M570.82,37.631 C570.674,34.438 570.167,32.258 569.425,30.349 C568.659,28.377 567.633,26.702 565.965,25.035 C564.297,23.368 562.623,22.342 560.652,21.575 C558.743,20.834 556.562,20.326 553.369,20.18 C550.169,20.033 549.148,20 541,20 C532.853,20 531.831,20.033 528.631,20.18 C525.438,20.326 523.257,20.834 521.349,21.575 C519.376,22.342 517.703,23.368 516.035,25.035 C514.368,26.702 513.342,28.377 512.574,30.349 C511.834,32.258 511.326,34.438 511.181,37.631 C511.035,40.831 511,41.851 511,50 C511,58.147 511.035,59.17 511.181,62.369 C511.326,65.562 511.834,67.743 512.574,69.651 C513.342,71.625 514.368,73.296 516.035,74.965 C517.703,76.634 519.376,77.658 521.349,78.425 C523.257,79.167 525.438,79.673 528.631,79.82 C531.831,79.965 532.853,80.001 541,80.001 C549.148,80.001 550.169,79.965 553.369,79.82 C556.562,79.673 558.743,79.167 560.652,78.425 C562.623,77.658 564.297,76.634 565.965,74.965 C567.633,73.296 568.659,71.625 569.425,69.651 C570.167,67.743 570.674,65.562 570.82,62.369 C570.966,59.17 571,58.147 571,50 C571,41.851 570.966,40.831 570.82,37.631"></path></g></g></g></svg></div><div style="padding-top: 8px;"> <div style=" color:#3897f0; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:550; line-height:18px;"> Посмотреть эту публикацию в Instagram</div></div><div style="padding: 12.5% 0;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: row; margin-bottom: 14px; align-items: center;"><div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(0px) translateY(7px);"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; height: 12.5px; transform: rotate(-45deg) translateX(3px) translateY(1px); width: 12.5px; flex-grow: 0; margin-right: 14px; margin-left: 2px;"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(9px) translateY(-18px);"></div></div><div style="margin-left: 8px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 20px; width: 20px;"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 2px solid transparent; border-left: 6px solid #f4f4f4; border-bottom: 2px solid transparent; transform: translateX(16px) translateY(-4px) rotate(30deg)"></div></div><div style="margin-left: auto;"> <div style=" width: 0px; border-top: 8px solid #F4F4F4; border-right: 8px solid transparent; transform: translateY(16px);"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; flex-grow: 0; height: 12px; width: 16px; transform: translateY(-4px);"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 8px solid #F4F4F4; border-left: 8px solid transparent; transform: translateY(-4px) translateX(8px);"></div></div></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center; margin-bottom: 24px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; margin-bottom: 6px; width: 224px;"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; width: 144px;"></div></div></a><p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/B8fA50xle6h/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Cicinho (@cicinho)</a> <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2020-02-12T23:04:15+00:00">12 Фев 2020 в 3:04 PST</time></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Тяга Сисиньо к выпивке обострилась в Мадриде, но зародилась давно. Впервые он пригубил еще ребенком, а регулярно стал пить в 13−14 лет, когда попал в систему «Ботафого». Приятели посоветовали попробовать пиво, Сисиньо не отказался. Первое время пил только его — на напитки покрепче денег недоставало. Едва начались заработки посолиднее, Сисиньо, как говорил он сам, начал пить все. Хотя приоритет остался прежним: «Я провел почти 20 лет, выпивая около 10 бутылок пива в день.

Тогда же, в «Ботафого», Сисиньо кроме пиво подсунули еще и сигарету — с тех пор он совмещал эти два занятия. «Я курил, только когда пил — но посмотрите, сколько я пил. Это тянулось весь день». Нормой стали две пачки в день.

Мадрид Сисиньо называет началом ада: ограничиваться парой банок больше не получалось, начались затяжные запои. «Не могу выпить только один или два бокала. Люди говорили мне: «Если продолжишь в том же духе, ты умрешь», — исповедовался Сисиньо позже.

Могло бы ободрить доверие тренера, но с новым коучем Берндом Шустером Сисиньо не поладил напрочь. После крестов тот вроде бы был готов играть хоть в воротах, но вот переезд на левый фланг допек окончательно: Сисиньо провалил товарняк со «Стоком» и понял, что лучше не будет. Дошло до публичной критики: бразилец заявил, что не собирается бегать слева целый сезон: «Если тренер считает иначе, найду себе другой клуб. Хочу остаться в “Реале” только в случае, если меня все будет устраивать». Подвернулся вариант с «Ромой»: Миятович задумал включить Сисиньо, Кассано или Каннаваро в сделку по Кристиану Киву. В итоге просто продали, и крайне выгодно: Эрнесто Бронцетти договорился с «Ромой» об 11 миллионах евро. Чуть ранее, опередив ЦСКА и «Севилью», «Реал» приобрел Марсело.

Выбираться из запаса Сисиньо пришлось и в Риме — когда удалось, Сисиньо поучаствовал в выносе «Реала» из 1/8 Лиги чемпионов, на следующий сезон побеждал там и «Челси» с «Бордо» и вроде как ожил.

Правда, запои не прекращались (итальянские газеты уже ничего не скрывали), а весной 2009-го — новая травма колена. Сисиньо не получал кайф ни от тренировок, ни от игр и забывался в новом запое. «Бог дарит тебе подарок, но ты не знаешь, как с ним управиться. Потому что что-то идет не так», — сокрушался Сисиньо.

«Я ехал тренироваться на базу “Ромы” в Тригории и знал, что в воскресенье все равно не сыграю. Когда возвращался домой, много пил и курил. Дома у меня всегда были запасы пива или другого алкоголя. Я пил один или вместе с так называемыми друзьями. Если запасы кончались — я шел в ночной клуб». Никуда не делось и курево — более того, Сисиньо был в шаге от того, чтобы перейти на наркотики: останавливали только допинг-тесты. Самым известным его трипом обернулись 18 порций кайпириньи и 14 бокалов пива: «После того, как выпил, я даже увидел Иисуса».

Против своей воли Сисиньо стал бить себе тату. «Я не люблю свои татуировки. Сделал их под воздействием алкоголя, чтобы не чувствовать боль во время их нанесения. Думал, что татуировки принесут мне умиротворение, но это оказалось не так. Как представляю себя с этими татуировками в 60 лет… Никому бы не советовал такое делать».

Аренды не помогли взбодрить футбольную карьеру: Сисиньо не взбодрил ни камбэк в «Сан-Паулу», ни новое путешествие в Испанию, в «Вильярреал». Роберто Карлос пристроил друга в турецкий «Сивасспор» — последний клуб с хоть какой-то стабильностью. Колено так до конца и не прошло и все-таки вынудило завязать с футболом.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/B9fB9mdF0Qx/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="12" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/B9fB9mdF0Qx/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; margin-bottom: 6px; width: 100px;"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; width: 60px;"></div></div></div><div style="padding: 19% 0;"></div> <div style="display:block; height:50px; margin:0 auto 12px; width:50px;"><svg width="50px" height="50px" viewBox="0 0 60 60" version="1.1" xmlns="https://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="https://www.w3.org/1999/xlink"><g stroke="none" stroke-width="1" fill="none" fill-rule="evenodd"><g transform="translate(-511.000000, -20.000000)" fill="#000000"><g><path d="M556.869,30.41 C554.814,30.41 553.148,32.076 553.148,34.131 C553.148,36.186 554.814,37.852 556.869,37.852 C558.924,37.852 560.59,36.186 560.59,34.131 C560.59,32.076 558.924,30.41 556.869,30.41 M541,60.657 C535.114,60.657 530.342,55.887 530.342,50 C530.342,44.114 535.114,39.342 541,39.342 C546.887,39.342 551.658,44.114 551.658,50 C551.658,55.887 546.887,60.657 541,60.657 M541,33.886 C532.1,33.886 524.886,41.1 524.886,50 C524.886,58.899 532.1,66.113 541,66.113 C549.9,66.113 557.115,58.899 557.115,50 C557.115,41.1 549.9,33.886 541,33.886 M565.378,62.101 C565.244,65.022 564.756,66.606 564.346,67.663 C563.803,69.06 563.154,70.057 562.106,71.106 C561.058,72.155 560.06,72.803 558.662,73.347 C557.607,73.757 556.021,74.244 553.102,74.378 C549.944,74.521 548.997,74.552 541,74.552 C533.003,74.552 532.056,74.521 528.898,74.378 C525.979,74.244 524.393,73.757 523.338,73.347 C521.94,72.803 520.942,72.155 519.894,71.106 C518.846,70.057 518.197,69.06 517.654,67.663 C517.244,66.606 516.755,65.022 516.623,62.101 C516.479,58.943 516.448,57.996 516.448,50 C516.448,42.003 516.479,41.056 516.623,37.899 C516.755,34.978 517.244,33.391 517.654,32.338 C518.197,30.938 518.846,29.942 519.894,28.894 C520.942,27.846 521.94,27.196 523.338,26.654 C524.393,26.244 525.979,25.756 528.898,25.623 C532.057,25.479 533.004,25.448 541,25.448 C548.997,25.448 549.943,25.479 553.102,25.623 C556.021,25.756 557.607,26.244 558.662,26.654 C560.06,27.196 561.058,27.846 562.106,28.894 C563.154,29.942 563.803,30.938 564.346,32.338 C564.756,33.391 565.244,34.978 565.378,37.899 C565.522,41.056 565.552,42.003 565.552,50 C565.552,57.996 565.522,58.943 565.378,62.101 M570.82,37.631 C570.674,34.438 570.167,32.258 569.425,30.349 C568.659,28.377 567.633,26.702 565.965,25.035 C564.297,23.368 562.623,22.342 560.652,21.575 C558.743,20.834 556.562,20.326 553.369,20.18 C550.169,20.033 549.148,20 541,20 C532.853,20 531.831,20.033 528.631,20.18 C525.438,20.326 523.257,20.834 521.349,21.575 C519.376,22.342 517.703,23.368 516.035,25.035 C514.368,26.702 513.342,28.377 512.574,30.349 C511.834,32.258 511.326,34.438 511.181,37.631 C511.035,40.831 511,41.851 511,50 C511,58.147 511.035,59.17 511.181,62.369 C511.326,65.562 511.834,67.743 512.574,69.651 C513.342,71.625 514.368,73.296 516.035,74.965 C517.703,76.634 519.376,77.658 521.349,78.425 C523.257,79.167 525.438,79.673 528.631,79.82 C531.831,79.965 532.853,80.001 541,80.001 C549.148,80.001 550.169,79.965 553.369,79.82 C556.562,79.673 558.743,79.167 560.652,78.425 C562.623,77.658 564.297,76.634 565.965,74.965 C567.633,73.296 568.659,71.625 569.425,69.651 C570.167,67.743 570.674,65.562 570.82,62.369 C570.966,59.17 571,58.147 571,50 C571,41.851 570.966,40.831 570.82,37.631"></path></g></g></g></svg></div><div style="padding-top: 8px;"> <div style=" color:#3897f0; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:550; line-height:18px;"> Посмотреть эту публикацию в Instagram</div></div><div style="padding: 12.5% 0;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: row; margin-bottom: 14px; align-items: center;"><div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(0px) translateY(7px);"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; height: 12.5px; transform: rotate(-45deg) translateX(3px) translateY(1px); width: 12.5px; flex-grow: 0; margin-right: 14px; margin-left: 2px;"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(9px) translateY(-18px);"></div></div><div style="margin-left: 8px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 20px; width: 20px;"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 2px solid transparent; border-left: 6px solid #f4f4f4; border-bottom: 2px solid transparent; transform: translateX(16px) translateY(-4px) rotate(30deg)"></div></div><div style="margin-left: auto;"> <div style=" width: 0px; border-top: 8px solid #F4F4F4; border-right: 8px solid transparent; transform: translateY(16px);"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; flex-grow: 0; height: 12px; width: 16px; transform: translateY(-4px);"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 8px solid #F4F4F4; border-left: 8px solid transparent; transform: translateY(-4px) translateX(8px);"></div></div></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center; margin-bottom: 24px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; margin-bottom: 6px; width: 224px;"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; width: 144px;"></div></div></a><p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/B9fB9mdF0Qx/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Cicinho (@cicinho)</a> <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2020-03-08T19:44:54+00:00">8 Мар 2020 в 12:44 PDT</time></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Пить и курить Сисиньо к тому моменту уже бросил — благодаря жене и вере. «Когда я через друзей познакомился с женой, увидел что-то другое — в себе и в ней. Она увидела во мне то, чего даже я не знал. Она побудила меня вернуться к прежним принципам, которые опирались на слово Божье». Теперь, прежде чем что-то сделать, Сисиньо думает про себя: как бы в этой ситуации поступил Иисус?

Бразилец очень грустно попрощался с футболом и теперь вспоминает, как прощался Зидан.

«Флорентино Перес вошел в раздевалку и поприветствовал каждого игрока отдельно. То, что произошло дальше, незабываемо. Самая высокая зарплата в «Реале» в то время составляла 6,5 миллиона евро. Тогда Робиньо пошутил: «Президент, Зизу сказал, что если вы предложите ему двухлетний контракт с зарплатой 6,5 миллиона, он продолжит карьеру». Все засмеялись, но Флорентино на полном серьезе ответил: «Если Зинедин хочет, я принесу контракт». Все обернулись на Зидана. Он задумался на секунду, посмотрел на Переса и сказал: «Нет, нет. Я больше не хочу».

Всем бы так уметь вовремя завязывать.