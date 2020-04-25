Сисиньо допился до видения Иисуса, совмещал пиво с курением и упустил шанс жизни. Последний пустой бразилец «Реала»
Застал Зидана, Бекхэма и Роналдо, но загнулся.
Застал Зидана, Бекхэма и Роналдо, но загнулся.
Марсело и Каземиро давно в деле, Винисиус тоже прилично, год назад подкатили Эдер Милитао и Родриго, зимой захвачен Рейньер — в «Реале», очевидно, сильнейшая бразильская группировка в Европе. Номер один в мире на своей позиции один Каземиро, зато положиться Зидан может на каждого — или наверняка сможет в ближайшие
Жулио Баптиста докатился до румынского «Клужа» — его уровень никогда не дотягивал до королевского. А вот Сисиньо — провал не просто громкий, а драматичный.
Правого защитника вытащил из Бразилии Вандерлей Лушембургу. Сисиньо вызванивал сам Алекс Фергюсон, но куда больше увлекла банда «Реала»: кроме Баптисты там еще гремели Роналдо с Роберто Карлосом. За год до переезда в Испанию парень выиграл с «Сан-Паулу» вообще все — от первенства штата до клубного ЧМ. На виду Сисиньо был и в сборной: брал Кубок Конфедераций (три голевых паса в финале с Аргентиной) и собирался на чемпионат мира.
В Германии он сидел под Кафу: Дунга обратился к Сисиньо только в пустом матче с Японией (ничего не решал) и в четвертьфинале с Францией, когда та уже вела дело к победе. «После матча Зидан зашел в нашу раздевалку, чтобы поменяться футболками с Роналдо, — вспоминал потом Сисиньо. — Но атмосфера была ужасной, несколько парней плакали. Тогда Роналдо сказал: “Зизу, сделай себе одолжение — выйди отсюда. Все плачут и злятся. Поздравляю, вы выбили нас, но, пожалуйста, уйди”. Он взял футболку и тихо ушел».
В «Реале» у Лушембургу Сисиньо вытеснял Мичела Сальгадо и выглядел железным основным. В «Реале» Бекхэма, Зидана и Рауля — а летом под Фабио Капелло подвезли новых звезд, а Сисиньо не пропадал из старта. А однажды вколотил шикарную банку — эта пушка сделала бы честь и Роберто Карлосу.
Остановила его сентябрьская травма крестообразных связок. Сисиньо до сих пор помнит выражение ужаса на лице Фабио: все произошло на ровном месте. На больничном бразильца ободряли все, от Капелло с Миятовичем до Рауля с Роналдо, но через полгода пропуска поддержки он не ощущал: справа искрил молодой Серхио Рамос, не торопился уходить маститый Сальгадо. С последним у Сисиньо напрочь не заладилось — как и со всем испанским отрядом галактикос. Касильяс, Сальгадо, Гути, Эльгера — именно они рулили «Реалом» в ущерб всем остальным, считает Сисиньо. Даже капитана Рауля, по его мнению, любили слишком сильно: «Однажды Роналдо провел плохой матч, и в газетах писали, что Рауль лучше, чем Роналдо. Хотя Раулю нужно было родиться три раза, чтобы играть как Роналдо».
Такое положение било и лично по Сисиньо. «Когда Роберто Карлос ушел из клуба, я был основным, Рамос в центре и иногда справа, Сальгадо был третьим выбором на позиции правого защитника, — вспоминал он. — Потом Касильяс отказался от звания
«Я был алкоголиком: не мог ограничиться только пивом, — признавался он позже. — Я пил до тех пор, пока не валился с ног. В Мадриде я пошел по рукам. Пил много — и не только по вечерам». Бразилец отшлифовал умение скрываться от репортеров — подловили его только раз. Сисиньо спас хороший ход «Реала»: на подъеме команды медиа не захотели все опять портить и не раскрутили скандал.
Тяга Сисиньо к выпивке обострилась в Мадриде, но зародилась давно. Впервые он пригубил еще ребенком, а регулярно стал пить в 13−14 лет, когда попал в систему «Ботафого». Приятели посоветовали попробовать пиво, Сисиньо не отказался. Первое время пил только его — на напитки покрепче денег недоставало. Едва начались заработки посолиднее, Сисиньо, как говорил он сам, начал пить все. Хотя приоритет остался прежним: «Я провел почти 20 лет, выпивая около 10 бутылок пива в день.
Тогда же, в «Ботафого», Сисиньо кроме пиво подсунули еще и сигарету — с тех пор он совмещал эти два занятия. «Я курил, только когда пил — но посмотрите, сколько я пил. Это тянулось весь день». Нормой стали две пачки в день.
Мадрид Сисиньо называет началом ада: ограничиваться парой банок больше не получалось, начались затяжные запои. «Не могу выпить только один или два бокала. Люди говорили мне: «Если продолжишь в том же духе, ты умрешь», — исповедовался Сисиньо позже.
Могло бы ободрить доверие тренера, но с новым коучем Берндом Шустером Сисиньо не поладил напрочь. После крестов тот вроде бы был готов играть хоть в воротах, но вот переезд на левый фланг допек окончательно: Сисиньо провалил товарняк со «Стоком» и понял, что лучше не будет. Дошло до публичной критики: бразилец заявил, что не собирается бегать слева целый сезон: «Если тренер считает иначе, найду себе другой клуб. Хочу остаться в “Реале” только в случае, если меня все будет устраивать». Подвернулся вариант с «Ромой»: Миятович задумал включить Сисиньо, Кассано или Каннаваро в сделку по Кристиану Киву. В итоге просто продали, и крайне выгодно: Эрнесто Бронцетти договорился с «Ромой» об 11 миллионах евро. Чуть ранее, опередив ЦСКА и «Севилью», «Реал» приобрел Марсело.
Правда, запои не прекращались (итальянские газеты уже ничего не скрывали), а весной 2009-го — новая травма колена. Сисиньо не получал кайф ни от тренировок, ни от игр и забывался в новом запое. «Бог дарит тебе подарок, но ты не знаешь, как с ним управиться. Потому что
«Я ехал тренироваться на базу “Ромы” в Тригории и знал, что в воскресенье все равно не сыграю. Когда возвращался домой, много пил и курил. Дома у меня всегда были запасы пива или другого алкоголя. Я пил один или вместе с так называемыми друзьями. Если запасы кончались — я шел в ночной клуб». Никуда не делось и курево — более того, Сисиньо был в шаге от того, чтобы перейти на наркотики: останавливали только
Против своей воли Сисиньо стал бить себе тату. «Я не люблю свои татуировки. Сделал их под воздействием алкоголя, чтобы не чувствовать боль во время их нанесения. Думал, что татуировки принесут мне умиротворение, но это оказалось не так. Как представляю себя с этими татуировками в 60 лет… Никому бы не советовал такое делать».
Аренды не помогли взбодрить футбольную карьеру: Сисиньо не взбодрил ни камбэк в «Сан-Паулу», ни новое путешествие в Испанию, в «Вильярреал». Роберто Карлос пристроил друга в турецкий «Сивасспор» — последний клуб с хоть
Пить и курить Сисиньо к тому моменту уже бросил — благодаря жене и вере. «Когда я через друзей познакомился с женой, увидел
«Флорентино Перес вошел в раздевалку и поприветствовал каждого игрока отдельно. То, что произошло дальше, незабываемо. Самая высокая зарплата в «Реале» в то время составляла 6,5 миллиона евро. Тогда Робиньо пошутил: «Президент, Зизу сказал, что если вы предложите ему двухлетний контракт с зарплатой 6,5 миллиона, он продолжит карьеру». Все засмеялись, но Флорентино на полном серьезе ответил: «Если Зинедин хочет, я принесу контракт». Все обернулись на Зидана. Он задумался на секунду, посмотрел на Переса и сказал: «Нет, нет. Я больше не хочу».
Всем бы так уметь вовремя завязывать.
«Я пил пиво ящиками, а в один день просто перестал. Это такое сильное удовольствие, что нет никакого способа это объяснить. Взгляните на Сисиньо восьмилетней давности и Сисиньо сегодня, — предлагает бразилец. — Мое поведение говорит больше, чем слова. Когда мы встречаемся с Богом, с верой, никаких шагов не происходит. Это случается в одночасье».