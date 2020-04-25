Экс-тренер сборной Казахстана по футболу остался без работы

«Команда благодарит Бернда Шторка за все усилия, особенно в чемпионате Бельгии, и желает немецкому тренеру всего наилучшего в будущем», — говорится в сообщении клуба.

Напомним, что Шторк возглавлял сборную Казахстана в период 2008—2010 годов. Под его руководством национальная команда за два года провела 14 матчей, в которых потерпела 11 поражений и одержала всего три победы.