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25 апреля, источник: Vesti.kz

Экс-тренер сборной Казахстана по футболу остался без работы

Бывший главный тренер сборной Казахстана по футболу Бернд Шторк остался без работы.

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57-летний немецкий специалист покинул пост наставника бельгийской команды «Серкль Брюгге», сообщает официальный сайт клуба. Причины его ухода не называются.

«Команда благодарит Бернда Шторка за все усилия, особенно в чемпионате Бельгии, и желает немецкому тренеру всего наилучшего в будущем», — говорится в сообщении клуба.

Специалист помог «Серкль Брюгге» покинуть зону вылета. После 29 туров команда занимает 14-е место из 16.

Напомним, что Шторк возглавлял сборную Казахстана в период 2008—2010 годов. Под его руководством национальная команда за два года провела 14 матчей, в которых потерпела 11 поражений и одержала всего три победы.

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