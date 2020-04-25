Экс-тренер сборной Казахстана по футболу остался без работы
Бывший главный тренер сборной Казахстана по футболу Бернд Шторк остался без работы.
Бывший главный тренер сборной Казахстана по футболу Бернд Шторк остался без работы.
57-летний немецкий специалист покинул пост наставника бельгийской команды «Серкль Брюгге», сообщает официальный сайт клуба. Причины его ухода не называются.
«Команда благодарит Бернда Шторка за все усилия, особенно в чемпионате Бельгии, и желает немецкому тренеру всего наилучшего в будущем», — говорится в сообщении клуба.
Напомним, что Шторк возглавлял сборную Казахстана в период 2008—2010 годов. Под его руководством национальная команда за два года провела 14 матчей, в которых потерпела 11 поражений и одержала всего три победы.