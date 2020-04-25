БАТЭ одолел футболистов «Городеи» в 6-м туре чемпионата Беларуси

На протяжении всей встречи борисовчане владели инициативой, вынудив соперников играть от обороны. Долгое время хозяева сдерживали натиск гостей, но на 73-й минуте игры вышедший на замену Станислав Драгун все же вывел БАТЭ вперед. Городейцы бросились отыгрываться, создали несколько опасных моментов, но сравнять счет не сумели. А на 3-й компенсированной минуте второго тайма форвард борисовчан Антон Сарока, ранее выступавший в «Городее», забил второй мяч — 2:0.

Также сегодня футболисты «Минска» с таким же результатом переиграли в Мозыре местную «Славию». В последнем субботнем поединке чемпион страны брестское «Динамо» сыграет на своей арене с бронзовым призером солигорским «Шахтером».

Заключительные поединки 6-го тура состоятся 26 апреля: «Слуцк» — «Белшина», «Торпедо-БЕЛАЗ» (Жодино) — «Рух» (Брест), «Ислочь» (Минский район) — «Витебск».

Стартовые матчи этого тура прошли 24 апреля. Футболисты минского «Динамо» на поле борисовского городского стадиона уверенно переиграли «Смолевичи» со счетом 3:1. Голевой дубль в этой встрече оформил Евгений Шикавка, который с четырьмя забитыми мячами стал лидером бомбардирской гонки. В Гродно местный «Неман» разгромил гостей из минского «Энергетика-БГУ» — 3:0.