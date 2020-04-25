«Бавария» за сутки продала 100 тысяч масок с клубной символикой
Немецкий футбольный клуб «Бавария» на своем официальном сайте сообщил, что за 24 часа реализовал 100 тысяч масок с клубной символикой.
Немецкий футбольный клуб «Бавария» на своем официальном сайте сообщил, что за 24 часа реализовал 100 тысяч масок с клубной символикой.
«Из-за очень высокого спроса мы приносим свои извинения за возможные неудобства, так как сроки доставки в настоящее время могут быть больше стандартных», — говорится в сообщении.
Все средства, вырученные от продажи масок, поступят в организации, которые помогают в борьбе с коронавирусом.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По данным института Роберта Коха, число жертв коронавируса нового типа в Германии достигло 5,5 тысячи, количество случаев заражения — 152 438.