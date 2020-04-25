Бундеслига готовится вернуться 9 мая. Футболисты будут играть в масках
Футбол выходит из карантина.
Футбол выходит из карантина.
Кажется, дождались! Если не произойдет ничего экстраординарного, то ровно через две недели — 9 мая — состоится первый после карантина матч немецкой Бундеслиги. Впервые о подобной перспективе было объявлено в начале нынешней недели. Глава Немецкой футбольной лиги Кристиан Зайферт сообщил о разработанной концепции и для тренировок, и для матчей.
А спустя несколько дней, после встречи со всеми клубами Бундеслиги, Зайферт выступил с оптимистичным заявлением: «Бундеслига готова к возобновлению сезона, и неважно — 9 мая или позднее. Дата зависит не от нас, пусть решают те, кто отвечает за политику. На сегодня мы не обозначаем конкретную дату. Но сам факт того, что мы думаем о возобновлении чемпионата, свидетельствует об эффективности работы властей. Будет самонадеянно, если DFL сейчас назовет конкретные сроки. Достигнуты договоренности со всеми медиапартнерами. Есть договоренности и на случай, если сезон придется остановить. Это гарантирует ликвидность всех 36 профессиональных клубов».
При этом клубы Бундеслиги уже приступили к тренировкам. И теперь, если немецкие власти дадут соответствующее разрешение, то сезон возобновится в самые короткие сроки. Правда, будут определенные ограничения.
Все матчи будут без зрителей. На стадионы и прилегающие территории будут допущены всего 322 человека. В это число входят футболисты, тренеры, представители клубов, работники стадиона, журналисты и вещатели.
Все представители клубов первой и второй Бундеслиг в обязательном порядке пройдут тесты на коронавирус. По информации немецких медиа, для этого потребуется около 25 тысяч тестов. Общие расходы составят более 2,5 миллионов евро. При этом на футбол уйдет менее 1 процента от всех доступных тестов в Германии.
Все футболисты будут играть в масках. На этой мере настаивает Министерство труда Германии. При этом каждые 15 минут игра будет останавливаться для того, чтобы футболисты могли отдышаться и сменить маски. В моменты подобных пауз футболистам будут обязаны находиться друг от друга на расстоянии 1,5 метров.
Также судьи будут стараться не допускать ненужных контактов. Например, объятий после забитых мячей. Правда, пока не сообщается, будет ли у арбитров полномочия раздавать желтые карточки за нарушения социального дистанцирования.
Бундеслига была остановлена после 25 тура. До окончания сезона — 9 игровых дней. Пока с 55 очками лидирует мюнхенская «Бавария». Ее главные преследователи — «Боруссии» из Дортмунда (51 очко) и Менхенгладбаха (49 очков) и «РБ Лейпциг» (50 очков).
Главные претенденты на вылет во вторую Бундеслигу — «Падеборн», «Вердер» и «Фортуна».
По состоянию на субботу, 25 апреля, в Германии выявлено более 155 тысяч заразившихся коронавирусом. Почти 6 тысяч человек умерли. Почти 110 тысяч — выздоровели.