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20:45 (мск), источник: Sport24

Бундеслига готовится вернуться 9 мая. Футболисты будут играть в масках

Футбол выходит из карантина.

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Кажется, дождались! Если не произойдет ничего экстраординарного, то ровно через две недели — 9 мая — состоится первый после карантина матч немецкой Бундеслиги. Впервые о подобной перспективе было объявлено в начале нынешней недели. Глава Немецкой футбольной лиги Кристиан Зайферт сообщил о разработанной концепции и для тренировок, и для матчей.

А спустя несколько дней, после встречи со всеми клубами Бундеслиги, Зайферт выступил с оптимистичным заявлением: «Бундеслига готова к возобновлению сезона, и неважно — 9 мая или позднее. Дата зависит не от нас, пусть решают те, кто отвечает за политику. На сегодня мы не обозначаем конкретную дату. Но сам факт того, что мы думаем о возобновлении чемпионата, свидетельствует об эффективности работы властей. Будет самонадеянно, если DFL сейчас назовет конкретные сроки. Достигнуты договоренности со всеми медиапартнерами. Есть договоренности и на случай, если сезон придется остановить. Это гарантирует ликвидность всех 36 профессиональных клубов».

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При этом клубы Бундеслиги уже приступили к тренировкам. И теперь, если немецкие власти дадут соответствующее разрешение, то сезон возобновится в самые короткие сроки. Правда, будут определенные ограничения.

Все матчи будут без зрителей. На стадионы и прилегающие территории будут допущены всего 322 человека. В это число входят футболисты, тренеры, представители клубов, работники стадиона, журналисты и вещатели.

Все представители клубов первой и второй Бундеслиг в обязательном порядке пройдут тесты на коронавирус. По информации немецких медиа, для этого потребуется около 25 тысяч тестов. Общие расходы составят более 2,5 миллионов евро. При этом на футбол уйдет менее 1 процента от всех доступных тестов в Германии.

Все футболисты будут играть в масках. На этой мере настаивает Министерство труда Германии. При этом каждые 15 минут игра будет останавливаться для того, чтобы футболисты могли отдышаться и сменить маски. В моменты подобных пауз футболистам будут обязаны находиться друг от друга на расстоянии 1,5 метров.

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Также судьи будут стараться не допускать ненужных контактов. Например, объятий после забитых мячей. Правда, пока не сообщается, будет ли у арбитров полномочия раздавать желтые карточки за нарушения социального дистанцирования.

Бундеслига была остановлена после 25 тура. До окончания сезона — 9 игровых дней. Пока с 55 очками лидирует мюнхенская «Бавария». Ее главные преследователи — «Боруссии» из Дортмунда (51 очко) и Менхенгладбаха (49 очков) и «РБ Лейпциг» (50 очков).

Главные претенденты на вылет во вторую Бундеслигу — «Падеборн», «Вердер» и «Фортуна».

По состоянию на субботу, 25 апреля, в Германии выявлено более 155 тысяч заразившихся коронавирусом. Почти 6 тысяч человек умерли. Почти 110 тысяч — выздоровели.

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