Все футбольные турниры в Таджикистане приостановлены до 10 мая

«Мы полностью поддерживаем решения Республиканского штаба по профилактике коронавируса COVID-19 в стране, принятые сегодня о временной приостановке общественных и спортивных мероприятий, в целях защиты здоровья и безопасности населения.

В связи с этим мы приняли решение приостановить проведение всех спортивных соревнований по футболу. Воскресные матчи 4-го тура чемпионата Таджикистана среди команд высшей лиги пройдут согласно календарю. Начиная с пятого тура матчи высшего дивизиона будут временно приостановлены, — говорится в сообщении ФФТ.