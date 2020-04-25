Игроки и руководство «Астон Виллы» согласились на 25-процентное снижение зарплаты на период пандемии

Источник: Reuters

— Игроки первой команды, тренеры первой команды и высшее руководство-все они согласились на 25-процентное уменьшение своей зарплаты на четыре месяца, чтобы помочь клубу в этот период неопределенности, — говорится в обращении исполнительного директора клуба Кристиана Перслоу.

Наши игроки и персонал испытывает чувство солидарности по отношению к другим клубам, у которых также есть финансовые проблемы, и мы считаем правильным и правильным, что АПЛ в целом принимает меры по своим финансам коллективно.

Оставайтесь дома, берегите наше здравоохранение и спасайте жизни других.