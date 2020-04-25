Игроки и руководство «Астон Виллы» согласились на 25-процентное снижение зарплаты на период пандемии
Игроки и руководство «Астон Виллы» приняли решение о сокращении своих зарплат на 25 процентов на время перерыва в сезоне
Игроки и руководство «Астон Виллы» приняли решение о сокращении своих зарплат на 25 процентов на время перерыва в сезоне
— Игроки первой команды, тренеры первой команды и высшее
Наши игроки и персонал испытывает чувство солидарности по отношению к другим клубам, у которых также есть финансовые проблемы, и мы считаем правильным и правильным, что АПЛ в целом принимает меры по своим финансам коллективно.
Оставайтесь дома, берегите наше здравоохранение и спасайте жизни других.
Ранее «Челси» объявил, что не станет снижать зарплату своим игрокам на период пандемии коронавируса.