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20:55 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Игроки и руководство «Астон Виллы» согласились на 25-процентное снижение зарплаты на период пандемии

Игроки и руководство «Астон Виллы» приняли решение о сокращении своих зарплат на 25 процентов на время перерыва в сезоне из-за коронавируса, говорится на официальном сайте английского клуба.

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Источник: Reuters

— Игроки первой команды, тренеры первой команды и высшее руководство-все они согласились на 25-процентное уменьшение своей зарплаты на четыре месяца, чтобы помочь клубу в этот период неопределенности, — говорится в обращении исполнительного директора клуба Кристиана Перслоу.

Наши игроки и персонал испытывает чувство солидарности по отношению к другим клубам, у которых также есть финансовые проблемы, и мы считаем правильным и правильным, что АПЛ в целом принимает меры по своим финансам коллективно.

Оставайтесь дома, берегите наше здравоохранение и спасайте жизни других.

Ранее «Челси» объявил, что не станет снижать зарплату своим игрокам на период пандемии коронавируса.

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