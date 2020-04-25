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25 апреля, источник: БЕЛТА

Футболисты «Шахтера» победили брестское «Динамо» в чемпионате Беларуси

25 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В центральном матче 6-го тура чемпионата Беларуси футболисты солигорского «Шахтера» обыграли в гостях брестское «Динамо» с результатом 2:0, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Игра в Бресте началась с натиска хозяев поля, но оборона гостей во главе с бывшим голкипером динамовцев Александром Гутором справилась со всеми атаками. Горняки постепенно перехватили инициативу, и на 25-й минуте провели острую контратаку по левому флангу, после которой защитник брестчан Максим Витус срезал мяч в свои ворота. Пропустив мяч, чемпионы страны снова пошли вперед и не раз могли сравнять счет, но мяч в ворота не шел. После перерыва игра шла на встречных курсах, хозяева очень хотели отыграться, однако пропустили второй мяч. На 67-й минуте встречи передачу Игоря Ивановича с правого фланга атаки замкнул Виталий Лисакович. В оставшееся время динамовцы имели несколько отличных моментов для взятия ворот, но не использовали их. В среду, 29 апреля «Шахтер» примет брестчан в Солигорске в ответном полуфинальном поединке Кубка Беларуси. В первой игре «Динамо» выиграло на своем поле с результатом 2:0.

Результаты других матчей 6-го тура: «Смолевичи» — «Динамо» (Минск) — 1:3, «Неман» (Гродно) — «Энергетик-БГУ» (Минск) — 3:0, «Славия» (Мозырь) — «Минск» — 1:3, «Городея» — БАТЭ (Борисов) — 0:2.

Заключительные поединки состоятся 26 апреля: «Слуцк» — «Белшина» (Бобруйск), «Торпедо-БелАЗ» (Жодино) — «Рух» (Брест), «Ислочь» (Минский район) — «Витебск».

Положение команд: «Слуцк», «Витебск», «Торпедо-БелАЗ», БАТЭ — по 10 очков, «Динамо» (Минск), «Минск», «Энергетик-БГУ», «Городея», «Ислочь» — по 9, «Неман», «Шахтер» — по 8, «Динамо» (Брест), «Славия», «Рух» — по 7, «Смолевичи» — 3, «Белшина» — 2.

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