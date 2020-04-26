«Арсенал» вернётся к тренировкам несмотря на режим изоляции

Источники сообщают, что клуб установил строгие правила касательно возвращения к тренировкам. Игроки будут добираться до базы в индивидуальном порядке. Футболистам необходимо приезжать сразу на тренировочные поля, все здания тренинг-центра будут закрыты. Игроки вернутся домой сразу после тренировки, не принимая душ и не обедая на базе, как происходило раньше.