«Арсенал» вернётся к тренировкам несмотря на режим изоляции
Футболисты лондонского «Арсенала» вернутся к тренировкам на своей базе в Колни на следующей неделе, несмотря на то что Великобритания
Футболисты лондонского «Арсенала» вернутся к тренировкам на своей базе в Колни на следующей неделе, несмотря на то что Великобритания
Источники сообщают, что клуб установил строгие правила касательно возвращения к тренировкам. Игроки будут добираться до базы в индивидуальном порядке. Футболистам необходимо приезжать сразу на тренировочные поля, все здания
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