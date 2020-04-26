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08:57 (мск), источник: Чемпионат.com

ПСЖ предложил «Манчестер Юнайтед» двух игроков за Поля Погба

«Пари Сен-Жермен» хочет приобрести полузащитника «Манчестер Юнайтед» Поля Погба.

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Источник: AP 2020

Парижане предложили «красным дьяволам» включить в сделку хавбеков Анхеля Ди Марию и Юлиана Дракслера, сообщает Sports Mole.

В услугах Погба заинтересованы также туринский «Ювентус», мадридский «Реал» и миланский «Интер». Минувшим летом «Манчестер Юнайтед» был готов отпустить француза за € 150 млн.

Во время загрузки произошла ошибка.

Ди Мария выступал за «Юнайтед» с 2014 по 2015 год. Изначально он хотел сразу перейти из «Реала» в «ПСЖ», но из-за правил финансового фэйр-плей чемпионы французской Лиги 1 не смогли позволить себе этот трансфер.

Контракт Поля с «красными дьяволами» рассчитан до 30 июня 2021 года. Соглашение включает опцию, позволяющую клубу продлить сотрудничество с футболистом на один сезон.

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