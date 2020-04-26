СМИ: Дортмундская «Боруссия» заинтересована в трансфере Дракслера

По информации источника, руководство «Боруссии» уже выходило на «ПСЖ» с предложением по переходу 26-летнего хавбека. Дракслер в нынешнем сезоне не является твердым игроком основной команды парижан, так что руководство клуба готово отпустить его в летнее трансферное окно. В январе предложение по переходу полузащитника делала другая немецкая команда — берлинская «Герта», но сделка в итоге сорвалась.