СМИ: Дортмундская «Боруссия» заинтересована в трансфере Дракслера
Дортмундская «Боруссия» заинтересована в трансфере немецкого футболиста Юлиана Дракслера, который выступает за французский «Пари Сен-Жермен», сообщает Eurosport.
Дортмундская «Боруссия» заинтересована в трансфере немецкого футболиста Юлиана Дракслера, который выступает за французский «Пари Сен-Жермен», сообщает Eurosport.
По информации источника, руководство «Боруссии» уже выходило на «ПСЖ» с предложением по переходу 26-летнего хавбека. Дракслер в нынешнем сезоне не является твердым игроком основной команды парижан, так что руководство клуба готово отпустить его в летнее трансферное окно. В январе предложение по переходу полузащитника делала другая немецкая команда — берлинская «Герта», но сделка в итоге сорвалась.
Дракслер является воспитанником соперников «Боруссии» по Рурскому дерби — «Шальке». За основную команду из Гельзенкирхена чемпион мира-2014 в составе сборной Германии выступал с 2011 по 2015 год. После Дракслер провел два сезона в «Вольфсбурге», откуда уже перешел в «ПСЖ».