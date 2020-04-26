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09:12 (мск), источник: Чемпионат.com

Игрок испанского клуба отказался играть во время эпидемии коронавируса

Защитник испанского «Кадиса» Фали Хименес заявил, что не будет играть в футбол, пока пандемия коронавируса не прекратится.

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По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 10:31 MSK, 26.04
Инфицировано74 588+5 966
Скончалось681+66
Выздоровело6 250+682
Инфицировано2 899 830+87 273
Скончалось203 044+5 827
Выздоровело822 676+28 299
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«Я мечтаю вернуться на поле, но зачем это делать, когда в стране умирают по 400 человек в день? Хорошо, что мы, футболисты, можем позволить себе не получать зарплату несколько месяцев, пока не придумают вакцину от COVID-19. Я помогу тем, кто зарабатывает меньше и не может долго находиться без работы. Лучше я буду есть хлеб с маслом, чем подвергать риску жизнь и здоровье моей семьи. Даже за миллионы евро я не буду подвергать себя опасности», — приводит слова Хименеса Cadena Cope.

«Кадис» лидирует в испанской Сегунде, розыгрыш которой был прерван из-за пандемии коронавируса.

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Число инфицированных коронавирусом в мире превысило 2,5 миллиона человек
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