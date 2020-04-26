Текущие события
Футбол. Зарубежный
14:00
Слуцк
Белшина
Футбол. Зарубежный
16:00
Торпедо-БелАЗ
Рух
Футбол. Зарубежный
18:00
Ислочь
Витебск
Футбол. Зарубежный
25.04
Славия М
Минск
13
Футбол. Зарубежный
25.04
Городея
БАТЭ
02
Футбол. Зарубежный
25.04
Динамо Брс
Шахтер С
02
Все события
Фоторепортажи
1810 главных побед в карьере Алины Загитовой
18Звезды «Спартака» 90-х. Редкие кадры игроков красно-белых в молодости
10:14 (мск), источник: ТАСС

СМИ: Финал Кубка Испании по футболу могут перенести из Севильи

ТАСС, 26 апреля. Финальный матч Кубка Испании по футболу сезона-2019/20 могут перенести из Севильи в другой город. Об этом сообщает издание Mundo Deportivo.

Наверх
Коронавирус COVID-19
РоссияМир
По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 10:31 MSK, 26.04
Инфицировано74 588+5 966
Скончалось681+66
Выздоровело6 250+682
Инфицировано2 899 830+87 273
Скончалось203 044+5 827
Выздоровело822 676+28 299
Источник: AP 2020

За право стать обладателем трофея должны сыграть «Реал Сосьедад» и «Атлетик». Изначально решающий матч турнира должен был состояться 18 апреля в Севилье.

По информации источника, ожидается, что встреча пройдет 5 августа без зрителей из-за пандемии коронавируса. Таким образом, логичен вариант, при котором «Реал Сосьедад» и «Атлетик» сыграют на стадионе, расположенном ближе к городам базирования команд, чтобы подвергать опасности как можно меньшее число людей.

Во время загрузки произошла ошибка.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, распространилась на большинство стран мира и 11 марта была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. Всего в Испании было выявлено 223 759 случаев заражения, общее число умерших с начала распространения инфекции в стране достигло 22 902.

Читайте также
Реал Сосьедад
НовостиМатчиСоставСтатистика
Атлетик
НовостиМатчиСоставСтатистика
Италия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Испания
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Беларусь
КомандыТаблицаКалендарь / результаты
Казахстан
КомандыТаблицаКалендарь / результаты
Англия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Германия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Франция
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Украина
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 "Мама сказала: даже если все вымрут, вы поедете"
Канадский фигурист рассказал о дружбе с Медведевой и оскорблениях со стороны ее фанатов
Отец Хабиба Нурмагомедова сдал тест на коронавирус
«Реал» хочет звездную команду к юбилею президентства Переса
Дзюба в топ-10 ценных игроков Европы с истекающими контрактами
ПСЖ предложил «Манчестер Юнайтед» за полузащитника двух игроков
Зараженного коронавирусом 23-летнего футболиста вывели из комы
НХЛ и профсоюз игроков обсуждают возможность возобновления игр
Хабиб уверен в победе Гэтжи над Фергюсоном
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь