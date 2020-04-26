СМИ: Финал Кубка Испании по футболу могут перенести из Севильи

Источник: AP 2020

За право стать обладателем трофея должны сыграть «Реал Сосьедад» и «Атлетик». Изначально решающий матч турнира должен был состояться 18 апреля в Севилье.

По информации источника, ожидается, что встреча пройдет 5 августа без зрителей из-за пандемии коронавируса. Таким образом, логичен вариант, при котором «Реал Сосьедад» и «Атлетик» сыграют на стадионе, расположенном ближе к городам базирования команд, чтобы подвергать опасности как можно меньшее число людей.

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