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09:33 (мск), источник: Чемпионат.com

«Реал» планирует подписать Мбаппе и Холанда к юбилею президентства Переса

«Реал» намерен собрать звёздную команду к юбилею президентства Флорентино Переса, сообщает Marca.

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По данным источника, «Королевский клуб» строит серьёзные планы на 2022 год, когда исполнится 20 лет, как Перес занял должность президента мадридцев. В это время «Реал» намерен закончить реконструкцию стадиона «Сантьяго Бернабеу». Также сообщается, что приоритетной задачей мадридского клуба является подписание контракта с форвардом «Пари Сен-Жермен» Килианом Мбаппе, чьё соглашение с парижанами истекает в 2022 году.

Также «Реал» планирует подписать контракт с форвардом «Боруссии» Эрлингом Холандом.

В нынешнем сезоне чемпионата Франции Мбаппе провёл 20 матчей, в которых забил 18 голов и отдал 5 результативных передач. Также на его счету 5 голов в 7 матчах Лиги чемпионов.

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Холанд перешёл в «Боруссию» в январе этого года из «Ред Булл Зальцбург» за € 20 млн. В немецкой Бундеслиге Эрлинг провёл 8 матчей, забил 9 голов и отдал 1 результативный пас.

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