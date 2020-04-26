«Реал» планирует подписать Мбаппе и Холанда к юбилею президентства Переса

16 фотографий 16 фотографий 16 фотографий

По данным источника, «Королевский клуб» строит серьёзные планы на 2022 год, когда исполнится 20 лет, как Перес занял должность президента мадридцев. В это время «Реал» намерен закончить реконструкцию стадиона «Сантьяго Бернабеу». Также сообщается, что приоритетной задачей мадридского клуба является подписание контракта с форвардом «Пари Сен-Жермен» Килианом Мбаппе, чьё соглашение с парижанами истекает в 2022 году.

Также «Реал» планирует подписать контракт с форвардом «Боруссии» Эрлингом Холандом.

В нынешнем сезоне чемпионата Франции Мбаппе провёл 20 матчей, в которых забил 18 голов и отдал 5 результативных передач. Также на его счету 5 голов в 7 матчах Лиги чемпионов.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--13d22c90732bf444e23b" data-vnd="13d22c90732bf444e23b" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5625"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=13d22c90732bf444e23b" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.