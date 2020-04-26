Чемпионат Мексики досрочно завершен из-за коронавируса

Сообщается, что чемпионат был прекращен досрочно и доигрываться не будет. Также приостановлен обмен между дивизионами на следующие шесть чемпионатов. Не будут доиграны и чемпионаты и в остальных лигах, включая любительские. Также клубы элитного дивизиона получат в общей сложности 60 миллионов песо для выполнения своих обязательств. Еще 240 миллионов между ними разделят в ближайшие шесть сезонов.