Чемпионат Мексики досрочно завершен из-за коронавируса
Чемпионат Мексики не будет доигран в связи с пандемией коронавируса.
Чемпионат Мексики не будет доигран в связи с пандемией коронавируса.
Об этом сообщает сайт Федерации футбола страны.
Сообщается, что чемпионат был прекращен досрочно и доигрываться не будет. Также приостановлен обмен между дивизионами на следующие шесть чемпионатов. Не будут доиграны и чемпионаты и в остальных лигах, включая любительские. Также клубы элитного дивизиона получат в общей сложности 60 миллионов песо для выполнения своих обязательств. Еще 240 миллионов между ними разделят в ближайшие шесть сезонов.
По данным на утро 26 апреля, в мире зарегистрированы 2 897 645 случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 в 185 странах/регионах. Зафиксированы 202 880 летальных исходов
Первое место по числу зараженных занимают США (939 053 человека). Далее идут Испания (223 759), Италия (195 351), Франция (161 644), Германия (156 513) и Великобритания (149 659). После этой шестерки — Турция (107 773), Иран (89 328), и Китай (83 909).