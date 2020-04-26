Текущие события
Футбол. Зарубежный
14:00
Слуцк
Белшина
Футбол. Зарубежный
16:00
Торпедо-БелАЗ
Рух
Футбол. Зарубежный
18:00
Ислочь
Витебск
Футбол. Зарубежный
25.04
Славия М
Минск
13
Футбол. Зарубежный
25.04
Городея
БАТЭ
02
Футбол. Зарубежный
25.04
Динамо Брс
Шахтер С
02
Все события
Фоторепортажи
1810 главных побед в карьере Алины Загитовой
15Молодые армейцы. Вы помните Березуцких, Семака и других звезд ЦСКА такими?
12:19 (мск), источник: Lenta.Ru

Игрок АПЛ устроил очистительную вечеринку с моделями во время карантина

Нападающий клуба Английской премьер-лиги (АПЛ) «Эвертон» Мойзе Кин устроил вечеринку с моделями во время карантина, объявленного из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщает The Sun.

Наверх
Коронавирус COVID-19
РоссияМир
По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 12:31 MSK, 26.04
Инфицировано80 949+6 361
Скончалось747+66
Выздоровело6 767+517
Инфицировано2 908 527+93 180
Скончалось203 332+5 826
Выздоровело824 002+28 673
Источник: Reuters

По информации издания, 20-летний футболист пригласил друзей и моделей в собственную квартиру. Гости выкладывали фотографии с вечеринки в Snapchat с подписью «Очищаемся от карантина». На снимках модели танцуют и трогают за промежности находящихся рядом мужчин. Источник заявил, что «вечеринка была дикой и продолжалась до самого утра».

Во время загрузки произошла ошибка.

«Эвертон» в комментарии Sky Sports осудил поведение Кина. В клубе подчеркнули, что каждому важно соблюдать все рекомендации правительства, в том числе правила поведения дома и за его пределами.

Кин выступает за «Эвертон» с 2019 года. В этом сезоне он принял участие в 23 матчах за команду и отличился одним голом.

Большинство футбольных лиг приостановило розыгрыши из-за распространения коронавируса. В Великобритании количество инфицированных составляет более 149 тысяч человек, умерших от COVID-19 — более 20 тысяч.

Читайте также
Эвертон
НовостиМатчиСоставСтатистика
Англия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Малкин рассказал о сложностях самоизоляции в Майами
Самая молодая миллиардерша поделилась фото в бикини
Госпитализированный отец Хабиба рассказал о своем самочувствии
«Реал» хочет звездную команду к юбилею президентства Переса
Дзюба в топ-10 ценных игроков Европы с истекающими контрактами
ПСЖ предложил «Манчестер Юнайтед» за полузащитника двух игроков
Зараженного коронавирусом 23-летнего футболиста вывели из комы
Еще один чемпионат досрочно завершен из-за коронавируса
Хабиб уверен в победе Гэтжи над Фергюсоном
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь