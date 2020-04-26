Игрок АПЛ устроил очистительную вечеринку с моделями во время карантина

Источник: Reuters

По информации издания, 20-летний футболист пригласил друзей и моделей в собственную квартиру. Гости выкладывали фотографии с вечеринки в Snapchat с подписью «Очищаемся от карантина». На снимках модели танцуют и трогают за промежности находящихся рядом мужчин. Источник заявил, что «вечеринка была дикой и продолжалась до самого утра».

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--13d22c90732bf444e23b" data-vnd="13d22c90732bf444e23b" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5625"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=13d22c90732bf444e23b" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

«Эвертон» в комментарии Sky Sports осудил поведение Кина. В клубе подчеркнули, что каждому важно соблюдать все рекомендации правительства, в том числе правила поведения дома и за его пределами.

Кин выступает за «Эвертон» с 2019 года. В этом сезоне он принял участие в 23 матчах за команду и отличился одним голом.