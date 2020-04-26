Игрок АПЛ устроил очистительную вечеринку с моделями во время карантина
Нападающий клуба Английской
Нападающий клуба Английской
По информации издания, 20-летний футболист пригласил друзей и моделей в собственную квартиру. Гости выкладывали фотографии с вечеринки в Snapchat с подписью «Очищаемся от карантина». На снимках модели танцуют и трогают за промежности находящихся рядом мужчин. Источник заявил, что «вечеринка была дикой и продолжалась до самого утра».
«Эвертон» в комментарии Sky Sports осудил поведение Кина. В клубе подчеркнули, что каждому важно соблюдать все рекомендации правительства, в том числе правила поведения дома и за его пределами.
Кин выступает за «Эвертон» с 2019 года. В этом сезоне он принял участие в 23 матчах за команду и отличился одним голом.
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