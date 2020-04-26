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15:54 (мск), источник: ТАСС

Черышев может приступить к тренировкам в составе ФК «Валенсия» в начале мая

МОСКВА, 26 апреля. /ТАСС/. Полузащитник испанского футбольного клуба «Валенсия» Денис Черышев может приступить к тренировкам в общей группе в случае снятия карантина в первых числах мая. Об этом ТАСС сообщил отец футболиста, бывший игрок и тренер ряда российских и испанских клубов Дмитрий Черышев.

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Источник: AP 2020

Игроки «Валенсии», как и футболисты остальных команд Испании, находятся на карантине в связи с пандемией коронавируса.

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«С сегодняшнего дня по часу разрешили гулять людям с детьми. На протяжении последних двух-трех дней заражаемость была на спаде, — сказал Черышев-старший. — Я слышал, что мадридский “Реал” уже 4 мая собирается выходить из изоляции и приступит к тренировкам. Я так понимаю, что “Валенсия” и другие клубы начнут с этого времени тренироваться хотя бы на дистанции».

Что полезно знать
Если сидишь дома

Черышев-старший рассказал о том, как его сын тренируется индивидуально.

«Все футболисты тренируются в домашних условиях: занимаются на беговой дорожке, велотренажере по два раза в день. Денис тренируется в хорошем режиме, старается поддерживать скорость на беговой дорожке и велосипеде, подолгу находится на тренажерах и делает небольшие ускорения на территории, насколько позволяют ее размеры. Кроме велотренажеров клуб предоставил, во всяком случае первой команде точно, небольшие гири, полусферу — это хорошая вещь, которая помогает укреплять мышцы, суставы. Это очень хороший аппарат, который помогает стабилизации ножных суставов для футболистов», — подчеркнул он.

В середине марта стало известно, что Черышев нарушил карантин, когда его увидели делавшего пробежку на улице. «Тогда не было никаких проблем — это был еще первый день карантина, не все были в домашних стенах, не все понимали, что делать, как себя вести. Ему сказали, что нужно находиться дома, так что это было, скажем так, в предупредительном режиме. Ничего страшного не произошло», — отметил Черышев-старший.

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За минувшие сутки в Испании было выявлено 1 729 новых случаев заражения, скончались 288 человек. Всего с начала эпидемии число инфицированных составило 207 634, общее число умерших — 23 190.

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