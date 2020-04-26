Футболисты «Слуцка» победили на своем поле «Белшину» в матче чемпионата Беларуси

В первом поединке футболисты «Слуцка» победили на своем поле бобруйскую «Белшину» со счетом 3:2.

Сегодня жодинское «Торпедо-БелАЗ» принимает на своем стадионе брестский «Рух», а футболисты «Ислочи» на поле ФК «Минск» сыграют с «Витебском».

Турнирное положение выглядит так: «Слуцк» — 13 очков, «Витебск», «Торпедо-БелАЗ» и БАТЭ — по 10, «Динамо» (Минск), «Минск», «Энергетик-БГУ», «Городея» и «Ислочь» — по 9, «Неман» и «Шахтер» — по 8, «Динамо» (Брест), «Славия» и «Рух» — по 7, «Смолевичи» — 3, «Белшина» — 2.