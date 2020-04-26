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16:23 (мск), источник: БЕЛТА

Футболисты «Слуцка» победили на своем поле «Белшину» в матче чемпионата Беларуси

26 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. На чемпионате Беларуси по футболу среди команд высшей лиги сегодня проходят заключительные матчи 6-го тура, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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В первом поединке футболисты «Слуцка» победили на своем поле бобруйскую «Белшину» со счетом 3:2.

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Сегодня жодинское «Торпедо-БелАЗ» принимает на своем стадионе брестский «Рух», а футболисты «Ислочи» на поле ФК «Минск» сыграют с «Витебском».

Результаты остальных встреч этого тура: «Смолевичи» — «Динамо» (Минск) — 1:3, «Неман» (Гродно) — «Энергетик-БГУ» (Минск) — 3:0, «Динамо» (Брест) — «Шахтер» (Солигорск) — 0:2, «Славия» (Мозырь) — «Минск» — 1:3, «Городея» — БАТЭ (Борисов) — 0:2.

Турнирное положение выглядит так: «Слуцк» — 13 очков, «Витебск», «Торпедо-БелАЗ» и БАТЭ — по 10, «Динамо» (Минск), «Минск», «Энергетик-БГУ», «Городея» и «Ислочь» — по 9, «Неман» и «Шахтер» — по 8, «Динамо» (Брест), «Славия» и «Рух» — по 7, «Смолевичи» — 3, «Белшина» — 2.

Список лучших бомбардиров возглавляет минский динамовец Евгений Шикавка, забивший 4 гола.

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Слуцк
3:2
Первый тайм: 2:1
Белшина
Футбол, Беларусь, 6-й тур26.04.2020, 14:00 (МСК UTC+3)Городской
Главные тренеры
Виталий ПавловЭдуард Градобоев
Голы
Мухаммед Бала20′
Сулейман Коанда44′
Артем Сердюк35′
Павел Бордуков52′
Мухаммед Бала88′
Составы команд
34Борис Панкратов
24Сергей Туранок
82′
4Виталий Трубило
90+3′
4Владислав Соланович
18Сулейман Коанда
23Самюэль Одеоибо
25Сергей Чеботаев
32Владислав Ясюкевич
55Александр Анюкевич
33′
69Никита Рочев
43′85′
8Егор Семенов
10Павел Бордуков
17Мухаммед Бала
17Евгений Скобликов
24Юрий Козлов
25Михаил Башилов
10Сослан Такулов
89′
8Сергей Глебко
61′
7Юрий Тетеренко
18Роман Салимов
71Марат Бураев
43′67′
97Кирилл Маляров
46′68′
77Алан Короев
28Родригес Феррейра Нивалду
9Артем Сердюк
80′
9Леонид Ковель
79′
78Абдул Гафар
29Дмитрий Рекиш
Статистика
3Желтые карточки4
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
13Удары (всего)15
5Удары в створ9
0Штанги, перекладины0
1Угловые7
0Фолы0
0Офсайды0
Судейская бригада
Главный судьяДенис Щербаков(Беларусь)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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