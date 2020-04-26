«Подхожу к раздевалке “Барсы” за футболкой Кройфа, а Михелс на них так орет»
Наш обозреватель Евгений Ловчев вспомнил великого голландца Йохана Кройфа.
Наш обозреватель Евгений Ловчев вспомнил великого голландца Йохана Кройфа.
Вчера исполнилось бы 73 года Йохану Кройфу. «Советский спорт» напомнил молодому поколению, какой след в истории футбола оставил голландский гений. А сегодня наш обозреватель Евгений Ловчев вспомнил одну занимательную историю, связанную с Кройфом.
Кройф — это революция в футболе. Один из знаменитых летучих голландцев. Тотальный футбол. Для меня игра, которую голландцы показывали на чемпионате мира в 1974-м, навсегда осталась самой красивой. Смотрел на ту команду и любовался их действиями. Могу хоть сейчас назвать весь состав той великой команды.
Кройф — свободный художник. И это определение никому так не идет, как ему. Кройф играл, где хотел. И при этом дирижировал всей командой. Руками показывал, кому куда бежать, где играть. Не видел больше таких футболистов. Помню, как в финале ЧМ-1974 Кройф на первой минуте подхватил мяч на позиции чистильщика, обыграл несколько соперников, проскочил в штрафную и его сбили. Или как он забил сумасшедший гол из офсайда. Судья мяч не засчитал, но я искренне Кройфу аплодировал за то, что человек может делать с мячом. Такого мне больше не приходилось видеть.
Их он научил такому футболу. Остальным надо было поддерживать этот стиль. А капитаном был плоть от плоти воспитанник тотального футбола Рональд Куман.
Теперь о моем знакомстве с Кройфом. Раньше летом большие европейские клубы играли в коммерческих турнирах. Так они готовились к сезону. Приглашали на них и «Спартак». Отличная возможность и с хорошими командами поиграть, и подзаработать. В 1975-м мы играли в таком турнире на Мальорке. Помимо «Барселоны» и «Спартака» еще был чемпион Англии «Дерби Каунти».
Мы тогда выступали ни шатко ни валко, но
На следующий день с «Барсой» играть уже нам. Ехали с англичанами в одном автобусе из гостиницы, они были сильно заведены, говорили нам, чтоб мы грохнули «Барсу». Но «Спартак» после первого тайма горел 0:2. Витя Папаев говорит: «Да, чудес в футболе не бывает». Во втором тайме мы один гол отыграли — 1:2. А на последней минуте Мишка Булгаков подает с фланга, чуть ли не от углового флажка, и Валера Гладилин забивает — 2:2. По лучшей разнице мячей мы победители турнира.
Я капитан. Мне надо идти на трибуну получать кубок. Призовые прямо в нем. Николай Петрович Старостин говорит: «Женя, в кубке деньги — не потеряй». А я еще перед матчем решил, что надо поменяться майками с Кройфом. Смотрю с трибуны на поле — наши все уже поменялись майками с игроками «Барселоны». Думаю, какой вообще кубок может быть, если майку себе не взял?..
Спускаюсь на поле — Кройфа нет. Он был очень раздосадован ничьей и сразу после финального свистка убежал в раздевалку. Прихожу к раздевалке «Барселоны», а там главный тренер Ринус Михелс орет на них. Меня быстро попросили оттуда, я сказал, что хочу обменяться футболками. В общем,
Волохов Юрий