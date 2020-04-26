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16:27 (мск), источник: Советский спорт

«Подхожу к раздевалке “Барсы” за футболкой Кройфа, а Михелс на них так орет»

Наш обозреватель Евгений Ловчев вспомнил великого голландца Йохана Кройфа.

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Источник: AP 2020

Вчера исполнилось бы 73 года Йохану Кройфу. «Советский спорт» напомнил молодому поколению, какой след в истории футбола оставил голландский гений. А сегодня наш обозреватель Евгений Ловчев вспомнил одну занимательную историю, связанную с Кройфом.

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«ОН ДИРИЖИРОВАЛ ВСЕЙ КОМАНДОЙ»

Кройф — это революция в футболе. Один из знаменитых летучих голландцев. Тотальный футбол. Для меня игра, которую голландцы показывали на чемпионате мира в 1974-м, навсегда осталась самой красивой. Смотрел на ту команду и любовался их действиями. Могу хоть сейчас назвать весь состав той великой команды.

Кройф — свободный художник. И это определение никому так не идет, как ему. Кройф играл, где хотел. И при этом дирижировал всей командой. Руками показывал, кому куда бежать, где играть. Не видел больше таких футболистов. Помню, как в финале ЧМ-1974 Кройф на первой минуте подхватил мяч на позиции чистильщика, обыграл несколько соперников, проскочил в штрафную и его сбили. Или как он забил сумасшедший гол из офсайда. Судья мяч не засчитал, но я искренне Кройфу аплодировал за то, что человек может делать с мячом. Такого мне больше не приходилось видеть.

Вот говорят, что ван Гал или Гвардиола придумали стиль для «Барселоны», который мы сейчас знаем, эту тики-таку. Нет — этот стиль привил Кройф, уже когда стал тренером. И играли у него, блестяще играли Стоичков, Ромарио.

Их он научил такому футболу. Остальным надо было поддерживать этот стиль. А капитаном был плоть от плоти воспитанник тотального футбола Рональд Куман. Он-то и забил единственный гол со штрафного дальним ударом в финале Кубка чемпионов в мае 1992 года в ворота «Сампдории».

Источник: AP 2020

«КАКОЙ КУБОК, КОГДА МАЙКА НУЖНА?!»

Теперь о моем знакомстве с Кройфом. Раньше летом большие европейские клубы играли в коммерческих турнирах. Так они готовились к сезону. Приглашали на них и «Спартак». Отличная возможность и с хорошими командами поиграть, и подзаработать. В 1975-м мы играли в таком турнире на Мальорке. Помимо «Барселоны» и «Спартака» еще был чемпион Англии «Дерби Каунти».

Мы тогда выступали ни шатко ни валко, но все-таки «Спартак» — команда с именем, поэтому нас приглашали на такие турниры. Так вот, в первом матче «Дерби» мы обыграли 3:0, а на следующий день в матче с «Барсой» англичан убил судья. Кройф забил из десятиметрового офсайда.

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На следующий день с «Барсой» играть уже нам. Ехали с англичанами в одном автобусе из гостиницы, они были сильно заведены, говорили нам, чтоб мы грохнули «Барсу». Но «Спартак» после первого тайма горел 0:2. Витя Папаев говорит: «Да, чудес в футболе не бывает». Во втором тайме мы один гол отыграли — 1:2. А на последней минуте Мишка Булгаков подает с фланга, чуть ли не от углового флажка, и Валера Гладилин забивает — 2:2. По лучшей разнице мячей мы победители турнира.

Я капитан. Мне надо идти на трибуну получать кубок. Призовые прямо в нем. Николай Петрович Старостин говорит: «Женя, в кубке деньги — не потеряй». А я еще перед матчем решил, что надо поменяться майками с Кройфом. Смотрю с трибуны на поле — наши все уже поменялись майками с игроками «Барселоны». Думаю, какой вообще кубок может быть, если майку себе не взял?..

Спускаюсь на поле — Кройфа нет. Он был очень раздосадован ничьей и сразу после финального свистка убежал в раздевалку. Прихожу к раздевалке «Барселоны», а там главный тренер Ринус Михелс орет на них. Меня быстро попросили оттуда, я сказал, что хочу обменяться футболками. В общем, кто-то из ассистентов вынес мне майку Кройфа. Я отдал свою. Где сейчас майка? Несколько раз переезжал, в этой суматохе потерялась.

Волохов Юрий

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