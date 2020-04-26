СМИ: «Барселона» планирует вернуть вратаря Онану в ближайшее трансферное окно

Онана ушел из академии «Барселоны» в 2015 году и подписал контракт с «Аяксом». С амстердамским клубом он стал чемпионом Нидерландов, а также обладателем Кубка и Суперкубка Нидерландов, дошел до финала Лиги Европы и полуфинала Лиги чемпионов. В нынешнем сезоне он провел 24 матча (восемь сухих) в чемпионате страны, который в пятницу был досрочно завершен без определения победителя.