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18:18 (мск), источник: ТАСС

СМИ: «Барселона» планирует вернуть вратаря Онану в ближайшее трансферное окно

ТАСС, 26 апреля. Голкипер нидерландского футбольного клуба «Аякс» Андре Онана в ближайшее трансферное окно может стать игроком испанской «Барселоны». Об этом сообщает портал sport.es.

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Источник: AP 2020

Отмечается, что клуб рассчитывает приобрести 24-летнего игрока за небольшую сумму, прогнозируя финансовый кризис из-за пандемии коронавируса. Срок контракта Онаны истекает в 2022 году, трансферная стоимость футболиста, по данным портала Transfermarkt, составляет €36 млн.

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Портал пишет, что камерунец может пополнить состав «Барселоны» в случае ухода из клуба бразильца Нето.

Онана является воспитанником «Барселоны», отмечается, что на вратаря претендует несколько клубов, но камерунец при прочих равных отдаст предпочтение возвращению в «Барселону».

Онана ушел из академии «Барселоны» в 2015 году и подписал контракт с «Аяксом». С амстердамским клубом он стал чемпионом Нидерландов, а также обладателем Кубка и Суперкубка Нидерландов, дошел до финала Лиги Европы и полуфинала Лиги чемпионов. В нынешнем сезоне он провел 24 матча (восемь сухих) в чемпионате страны, который в пятницу был досрочно завершен без определения победителя.

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23 апреля© Piter.tv
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