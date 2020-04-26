Текущие события
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Ислочь
Витебск
10
Футбол. Зарубежный
16:00
Торпедо-БелАЗ
Рух
00
Футбол. Зарубежный
14:00
Слуцк
Белшина
32
Футбол. Зарубежный
25.04
Славия М
Минск
13
Футбол. Зарубежный
25.04
Городея
БАТЭ
02
Футбол. Зарубежный
25.04
Динамо Брс
Шахтер С
02
Все события
Фоторепортажи
14Аршавин, Кержаков, Дзюба: какими они пришли в «Зенит»
18Как бы выглядел футбол, если бы не было коронавируса
18:52 (мск), источник: Чемпионат.com

Рафаэль Варан не может договориться с «Реалом» о продлении контракта

Мадридский «Реал» по-прежнему не согласовал условия продления контракта с французским защитником Рафаэлем Вараном, утверждает AS.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

По данным источника, «Королевский клуб» предлагает футболисту соглашение до лета 2025 года. Впрочем, на данный момент переговоры приостановлены.

Варан перешёл в «Реал» летом 2011 года из французского «Ланса». Сумма трансфера составила € 10 млн. В нынешнем сезоне 27-летний француз принял участие в 23 матчах чемпионата Испании (все — в основном составе), в которых стал автором двух забитых мячей, отдал одну результативную передачу, а также получил две жёлтые карточки. Контракт игрока с мадридским клубом действует до лета 2022 года.

«Реал», набрав 56 очков в 27 матчах, занимает 2-е место в Примере. В настоящее время турнир из-за пандемии коронавируса приостановлен.

Читайте также
Серхио Рамос дважды ударил молодого защитника на тренировке «Реала»
Во время загрузки произошла ошибка.
18:51 (мск)© Piter.tv
Реал
НовостиМатчиСоставСтатистика
Испания
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Великолепная красотка Юлия Ефимова показала новые горячие фото
Внебрачный сын Шварценеггера поразил сходством с отцом!
Госпитализированный отец Хабиба рассказал о своем самочувствии
Марат Сафин назвал российских теннисных тренеров физруками
Голкипер «Аякса» может стать игроком испанской «Барселоны»
Олимпийский чемпион Капризов получил необычный подарок (фото)
Ловчев рассказал историю, связанную с легендарным Кройфом
Хабиб уверен в победе Гэтжи над Фергюсоном
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь