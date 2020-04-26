Рафаэль Варан не может договориться с «Реалом» о продлении контракта

Варан перешёл в «Реал» летом 2011 года из французского «Ланса». Сумма трансфера составила € 10 млн. В нынешнем сезоне 27-летний француз принял участие в 23 матчах чемпионата Испании (все — в основном составе), в которых стал автором двух забитых мячей, отдал одну результативную передачу, а также получил две жёлтые карточки. Контракт игрока с мадридским клубом действует до лета 2022 года.