«Барселона» приостановила переговоры с тер Штегеном о новом контракте

Источник: Спорт РИА Новости

По данным издания, клуб не планирует возвращаться к диалогу с 27-летним голкипером сборной Германии до тех пор, пока не станут ясны экономические последствия, вызванные пандемией коронавируса. Отмечается, что «Барселона» и тер Штеген сохраняют доверительные отношения, и, несмотря на некоторые разногласия, стороны нацелены заключить новое соглашение.

Действующий контракт немецкого вратаря с «Барселоной» рассчитан до июня 2022 года. Сообщается, что на футболиста претендуют туринский «Ювентус» и мюнхенская «Бавария», которая видит в тер Штегене потенциальную замену Мануэлю Нойеру.