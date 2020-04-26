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20:30 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Барселона» приостановила переговоры с тер Штегеном о новом контракте

МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Испанская «Барселона» приостановила переговоры с футболистом Марком-Андре тер Штегеном о новом контракте, сообщает Sport.es.

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Источник: Спорт РИА Новости

По данным издания, клуб не планирует возвращаться к диалогу с 27-летним голкипером сборной Германии до тех пор, пока не станут ясны экономические последствия, вызванные пандемией коронавируса. Отмечается, что «Барселона» и тер Штеген сохраняют доверительные отношения, и, несмотря на некоторые разногласия, стороны нацелены заключить новое соглашение.

Действующий контракт немецкого вратаря с «Барселоной» рассчитан до июня 2022 года. Сообщается, что на футболиста претендуют туринский «Ювентус» и мюнхенская «Бавария», которая видит в тер Штегене потенциальную замену Мануэлю Нойеру.

Тер Штеген выступает за «Барселону» с 2014 года. В текущем сезоне, который был прерван из-за коронавируса, голкипер провел 34 матча и в 11 из них сыграл «на ноль».

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23 апреля© Piter.tv
Барселона
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