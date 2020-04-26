«Барселона» приостановила переговоры с тер Штегеном о новом контракте
МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Испанская «Барселона» приостановила переговоры с футболистом
МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Испанская «Барселона» приостановила переговоры с футболистом
По данным издания, клуб не планирует возвращаться к диалогу с 27-летним голкипером сборной Германии до тех пор, пока не станут ясны экономические последствия, вызванные пандемией коронавируса. Отмечается, что «Барселона» и тер Штеген сохраняют доверительные отношения, и, несмотря на некоторые разногласия, стороны нацелены заключить новое соглашение.
Действующий контракт немецкого вратаря с «Барселоной» рассчитан до июня 2022 года. Сообщается, что на футболиста претендуют туринский «Ювентус» и мюнхенская «Бавария», которая видит в тер Штегене потенциальную замену Мануэлю Нойеру.
Тер Штеген выступает за «Барселону» с 2014 года. В текущем сезоне, который был прерван