Лучано Спаллетти может возглавить «Ньюкасл»

По данным источника, видеть итальянского специалиста на посту наставника английского клуба хочет руководство суверенного фонда из Саудовской Аравии, который собирается купить «Ньюкасл Юнайтед». Последним местом работы 61-летнего Спаллетти был миланский «Интер», который он возглавлял с 2017 по 2019 год. Также Лучано в Италии тренировал «Рому», «Удинезе», «Сампдорию» и ряд других клубов.