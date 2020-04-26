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21:21 (мск), источник: Чемпионат.com

Лучано Спаллетти может возглавить «Ньюкасл»

Новым главным тренером «Ньюкасл Юнайтед» может стать Лучано Спаллетти, утверждает Calciomercato.

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Источник: AFP 2020

По данным источника, видеть итальянского специалиста на посту наставника английского клуба хочет руководство суверенного фонда из Саудовской Аравии, который собирается купить «Ньюкасл Юнайтед». Последним местом работы 61-летнего Спаллетти был миланский «Интер», который он возглавлял с 2017 по 2019 год. Также Лучано в Италии тренировал «Рому», «Удинезе», «Сампдорию» и ряд других клубов.

Ранее сообщалось, что «Ньюкасл Юнайтед» могут возглавить Маурисио Почеттино или Массимилано Аллегри.

«Ньюкасл Юнайтед», набрав в 29 матчах 35 очков, занимает 13-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. В настоящее время турнир приостановлен из-за пандемии коронавируса.

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