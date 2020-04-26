«Ислочь» обыграла футболистов «Витебска» в чемпионате Беларуси
26 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В последнем матче 6-го тура чемпионата Беларуси футболисты «Ислочи» выиграли у «Витебска» с результатом 2:0, сообщает корреспондент БЕЛТА.
26 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В последнем матче 6-го тура чемпионата Беларуси футболисты «Ислочи» выиграли у «Витебска» с результатом 2:0, сообщает корреспондент БЕЛТА.
На протяжении всей игры на поле ФК «Минск» подопечные Виталия Жуковского имели преимущество и забили по голу в каждом тайме. На 37-й минуте встречи Дмитрий Комаровский с пенальти открыл счет, а через 10 минут после начала второго тайма Момо Янсане установил окончательный результат матча.
Результаты остальных встреч 6-го тура: «Смолевичи» — «Динамо» (Минск) — 1:3, «Динамо» (Брест) — «Шахтер» (Солигорск) — 0:2, «Славия» (Мозырь) — «Минск» — 1:3, «Неман» (Гродно) — «Энергетик-БГУ» (Минск) — 3:0, «Городея» — БАТЭ (Борисов) — 0:2, «Торпедо-БелАЗ» (Жодино) — «Рух» (Брест) — 0:0, «Слуцк» — «Белшина» (Бобруйск) — 3:2.
Турнирное положение после 6 туров: «Слуцк» — 13 очков, «Ислочь» — 12, «Торпедо-БелАЗ» — 11, БАТЭ, «Витебск» — по 10, «Динамо» (Минск), «Минск», «Энергетик-БГУ», «Городея», — по 9, «Неман», «Шахтер», «Рух» — по 8, «Динамо» (Брест), «Славия» — по 7, «Смолевичи» — 3, «Белшина» — 2.
Бомбардирскую гонку возглавляет минский динамовец Евгений Шикавка, забивший 4 гола.
В следующем туре встречаются:
1 мая. «Энергетик-БГУ» — «Смолевичи»;.
2 мая. «Минск» — «Торпедо-БелАЗ», «Рух» — «Городея», «Динамо» (Минск) — «Слуцк»;.
3 мая. «Белшина» — «Динамо» (Брест), «Витебск» — «Славия», БАТЭ — «Неман», «Шахтер» — «Ислочь».