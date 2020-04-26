«Ислочь» обыграла футболистов «Витебска» в чемпионате Беларуси

На протяжении всей игры на поле ФК «Минск» подопечные Виталия Жуковского имели преимущество и забили по голу в каждом тайме. На 37-й минуте встречи Дмитрий Комаровский с пенальти открыл счет, а через 10 минут после начала второго тайма Момо Янсане установил окончательный результат матча.