«Идеальное место, чтобы складывать трупы»
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Первыми на решительные меры пошли власти Уханя в китайской провинции Хубэй, где в конце декабря 2019 года и была зарегистрирована вспышка коронавирусной инфекции. В феврале 2020-го во временный госпиталь переоборудовали самый крупный стадион региона — «Чжуанькоу». Это домашняя арена клуба «Ухань Чжоэр», выступающего в китайской Суперлиге. «Чжуанькоу» построен в 2002 году и рассчитан более чем на 50 тысяч человек. А в 2007 году он принимал матчи женского чемпионата мира по футболу.
На организацию полевого госпиталя на стадионе ушло меньше недели. Уже в первый день работы в импровизированную больницу поступили несколько десятков пациентов. Всего арена могла вместить 1100 больных — по крайней мере, столько коек расставили на поле, трибунах и в подтрибунных помещениях. Кровати отгородили специальными ширмами, по периметру поставили шкафчики и биотуалеты, так что «Чжуанькоу» действительно стал напоминать медучреждение. Кроме того, были оснащены кабинеты компьютерной томографии, рентгена и лаборатория. Удобство этого госпиталя в первую очередь заключалось в том, что в проходах могли свободно проезжать грузовые машины, а значит, перемещение больных и оборудования значительно облегчалось.
Врачи и младший медперсонал оставались на арене в течение еще нескольких дней для проведения первичной дезинфекции.
Помимо «Чжуанькоу» временные больницы в Ухане развернули и в других, более мелких спортивных сооружениях и клубах, а также в
Эти здания исполнили свой исторический долг и помогли победить коронавирус.
В конце марта руководство мадридского «Реала» объявило, что стадион команды «Сантьяго Бернабеу» будет превращен в склад для хранения медицинских материалов. Волонтеры на арене собирают медикаменты в наборы, а затем их доставляют нуждающимся. Кроме того, на «Бернабеу» открыли сбор пожертвований от спортивных организаций и компаний. Это облегчило работу органов здравоохранения.
При этом куда более серьезной проблемой в стране, которая по общему числу погибших от коронавируса занимает третье место в мире после США и Италии, стала нехватка места в моргах. Ранее мэрия Мадрида выступила с заявлением, что 14 городских кладбищ перестанут принимать тела
Чтобы справиться с потоком умерших, в марте было решено переоборудовать во временные морги сразу три здания: торговый центр «Ледовый дворец», крытый каток в городе Махадаонда (провинция Мадрид) и Институт
«Это временная и исключительная мера, направленная на смягчение боли членов семей пострадавших и ситуации, с которой сталкиваются больницы в Мадриде. Это идеальное место, чтобы складировать трупы. Здесь можно избежать разложения в течение необходимого срока. Другого выбора у нас не было», — объяснили в региональном правительстве. Температуру на катке поддерживали на уровне нуля градусов. По информации El Espanol, за все время он принял 1145 тел (по информации El Pais, 1186 тел).
Временный морг в Palacio de Hielo официально закрыли в среду, 22 апреля. На церемонии закрытия присутствовали министр обороны Маргарита Роблес, председатель правительства автономного сообщества Мадрид Изабель Диас Аюсо и мэр города Хосе Луис
В то время как в одних странах временные морги и больницы уже становятся ненужными, в других до пика распространения коронавируса еще далеко. Так, 20 апреля принц Чарльз, который и сам переболел вирусом, в видеообращении объявил об открытии крупнейшего в Уэльсе полевого госпиталя на Principality Stadium (до 2016 года назывался «Миллениум»). Это домашняя арена национальной сборной по регби, вместимость ее трибун — 74,5 тысячи человек.
Principality Stadium — второй по величине полевой госпиталь в Соединенном Королевстве после Найтингейла, развернутого на базе выставочного центра ExCel в Лондоне. Стадион сможет принять до двух тысяч больных одновременно. На самом поле находится около 750 коек, остальные размещены на трибунах и под ними. Заботиться там будут как о тех, кто уже выздоравливает, так и о тех, кто находится в тяжелом состоянии. На арене уже оборудованы кабинет рентгена и лаборатория.
Обращение принца Уэльского показали на большом экране, который ранее использовался как табло. Чарльз сказал, что преобразование стадиона было «частью огромных усилий по борьбе с ужасной угрозой, с которой мы сталкиваемся», и призвал гордиться теми, кто занимался перепланировкой арены.
Сейчас на «Маракане», которая во время футбольных матчей вмещала до 80 тысяч человек, находятся около 400 пациентов в тяжелом состоянии. Койки расположены на легкоатлетическом манеже и трибунах — пока власти стремятся сохранить газон в неприкосновенности, но в случае необходимости зараженных будут размещать и там. Кроме «Мараканы», полевыми госпиталями в Бразилии стали еще восемь спортивных сооружений. Среди них стадион «Пакаэмбу» в
В России свои стадионы для борьбы с коронавирусом уже предложили петербургский «Зенит» и московский «Спартак». Арена
В США же практически все крупные спортивные сооружения работают как временные больницы уже с начала апреля. «Слип Трейн Арена» в Сакраменто (штат Калифорния), где до 2016 года базировались «Сакраменто Кингс» из Национальной баскетбольной ассоциации, принимает до 400 зараженных коронавирусом. Городской стадион в
Для тестирования граждан на COVID-19 также выделены специальные места. Это, например, бейсбольный стадион «Ситизенс-бэнк-парк» в Филадельфии, где играет «Филадельфия Филлис», а также парковка футбольной арены «Бэнк Филд» во Флориде. Отдельный временный госпиталь — на территории многофункционального стадиона «Сенчури Линк-филд» в Сиэтле (штат Вашингтон) — принимает больных с признаками ОРВИ, но без коронавируса. Это сделано для того, чтобы существующие больницы могли сосредоточиться исключительно на COVID-19. А
Одними из последних к организации госпиталя приступили владельцы теннисного центра имени Билли Джин Кинг в
Между тем владельцы задействованных в борьбе с коронавирусом спортивных сооружений (а большинство арен находится в собственности частных лиц) оплачивают их работу из своего кармана. Государство помогает лишь отчасти, признаются они. И хотя на фоне остановленных чемпионатов и отмененных турниров функционеры и без того понесли крупные убытки, никто из них, конечно, не сопротивляется.
Директор центра имени Билли Джин Кинг Дэнни Зауснер признал, что надежда на проведение US Open-2020 остается, но госпиталь точно будет работать столько, сколько потребуется. И добавил: «Мы не знаем, находимся ли мы в начале или в середине этой эпидемии. Ясно только, что это не конец. Каждая койка — на теннисном корте, футбольном поле, где угодно на Земле — имеет значение».
Ангелина Никитина