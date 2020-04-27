«Идеальное место, чтобы складывать трупы»

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Из-за пандемии коронавируса спортивная жизнь в большинстве стран мира остановилась. Однако стадионы, ледовые арены и теннисные корты недолго оставались пустыми. Только теперь под их сводами уже не слышно привычного шума трибун. Из-за того что медицинские учреждения не справляются с возросшей нагрузкой, многие спортивные сооружения переоборудовали в полевые госпитали, склады медицинских материалов и даже морги. Среди них, например, центр Билли Джин Кинг, где проходит US Open, «Сантьяго Бернабеу» — домашняя арена мадридского «Реала» и легендарная бразильская «Маракана». Как знаменитые спортивные объекты мира участвуют в борьбе с опасным вирусом — в материале «Ленты.ру».

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Что полезно знать Если сидишь дома

«Эти здания исполнили свой исторический долг»

Первыми на решительные меры пошли власти Уханя в китайской провинции Хубэй, где в конце декабря 2019 года и была зарегистрирована вспышка коронавирусной инфекции. В феврале 2020-го во временный госпиталь переоборудовали самый крупный стадион региона — «Чжуанькоу». Это домашняя арена клуба «Ухань Чжоэр», выступающего в китайской Суперлиге. «Чжуанькоу» построен в 2002 году и рассчитан более чем на 50 тысяч человек. А в 2007 году он принимал матчи женского чемпионата мира по футболу.

На организацию полевого госпиталя на стадионе ушло меньше недели. Уже в первый день работы в импровизированную больницу поступили несколько десятков пациентов. Всего арена могла вместить 1100 больных — по крайней мере, столько коек расставили на поле, трибунах и в подтрибунных помещениях. Кровати отгородили специальными ширмами, по периметру поставили шкафчики и биотуалеты, так что «Чжуанькоу» действительно стал напоминать медучреждение. Кроме того, были оснащены кабинеты компьютерной томографии, рентгена и лаборатория. Удобство этого госпиталя в первую очередь заключалось в том, что в проходах могли свободно проезжать грузовые машины, а значит, перемещение больных и оборудования значительно облегчалось.

Для работы во временный госпиталь направили медбригады из соседних провинций — всего с эпидемией там боролись 102 человека. За время функционирования госпиталь принял 990 зараженных COVID-19. Последний пациент покинул стадион 9 марта, а официальное закрытие состоялось на следующий день.

Врачи и младший медперсонал оставались на арене в течение еще нескольких дней для проведения первичной дезинфекции.

«Ледовый дворец», Мадрид | Источник: AFP 2020

Помимо «Чжуанькоу» временные больницы в Ухане развернули и в других, более мелких спортивных сооружениях и клубах, а также в культурно-выставочных холлах и музеях. Всего было оборудовано 16 таких госпиталей, которые приняли более 13 тысяч пациентов. Все они закрылись 10 марта.

Эти здания исполнили свой исторический долг и помогли победить коронавирус. Чжан Боли инженер, член Китайской академии наук

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«Другого выбора у нас не было»

В конце марта руководство мадридского «Реала» объявило, что стадион команды «Сантьяго Бернабеу» будет превращен в склад для хранения медицинских материалов. Волонтеры на арене собирают медикаменты в наборы, а затем их доставляют нуждающимся. Кроме того, на «Бернабеу» открыли сбор пожертвований от спортивных организаций и компаний. Это облегчило работу органов здравоохранения.

При этом куда более серьезной проблемой в стране, которая по общему числу погибших от коронавируса занимает третье место в мире после США и Италии, стала нехватка места в моргах. Ранее мэрия Мадрида выступила с заявлением, что 14 городских кладбищ перестанут принимать тела из-за отсутствия у их сотрудников должного защитного снаряжения. Муниципальное похоронное бюро также было закрыто, а крематории переполнены.

Чтобы справиться с потоком умерших, в марте было решено переоборудовать во временные морги сразу три здания: торговый центр «Ледовый дворец», крытый каток в городе Махадаонда (провинция Мадрид) и Институт судебно-медицинской экспертизы в Дворце юстиции. «Ледовый дворец», он же Palacio de Hielo, отдал под перестройку каток — помещение площадью 1800 квадратных метров и высотой 16 метров — и стал самым крупным временным моргом в стране. Он должен был вместить 1,8 тысячи тел. В мирное время в Palacio de Hielo проводились массовые катания и соревнования, организованные детскими спортивными школами.

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«Это временная и исключительная мера, направленная на смягчение боли членов семей пострадавших и ситуации, с которой сталкиваются больницы в Мадриде. Это идеальное место, чтобы складировать трупы. Здесь можно избежать разложения в течение необходимого срока. Другого выбора у нас не было», — объяснили в региональном правительстве. Температуру на катке поддерживали на уровне нуля градусов. По информации El Espanol, за все время он принял 1145 тел (по информации El Pais, 1186 тел).

Временный морг в Palacio de Hielo официально закрыли в среду, 22 апреля. На церемонии закрытия присутствовали министр обороны Маргарита Роблес, председатель правительства автономного сообщества Мадрид Изабель Диас Аюсо и мэр города Хосе Луис Мартинес-Алмейда. Роблес выступила с трогательной речью, в которой обратилась к родственникам погибших. «Вы можете быть уверены, что с ними обращались достойно. Мы не смогли спасти их жизни, но не бросили их», — заявила она. После была объявлена минута молчания.

Стадион «Миллениум», Кардифф | Источник: AFP 2020

«Часть усилий по борьбе с ужасной угрозой»

В то время как в одних странах временные морги и больницы уже становятся ненужными, в других до пика распространения коронавируса еще далеко. Так, 20 апреля принц Чарльз, который и сам переболел вирусом, в видеообращении объявил об открытии крупнейшего в Уэльсе полевого госпиталя на Principality Stadium (до 2016 года назывался «Миллениум»). Это домашняя арена национальной сборной по регби, вместимость ее трибун — 74,5 тысячи человек.

Principality Stadium — второй по величине полевой госпиталь в Соединенном Королевстве после Найтингейла, развернутого на базе выставочного центра ExCel в Лондоне. Стадион сможет принять до двух тысяч больных одновременно. На самом поле находится около 750 коек, остальные размещены на трибунах и под ними. Заботиться там будут как о тех, кто уже выздоравливает, так и о тех, кто находится в тяжелом состоянии. На арене уже оборудованы кабинет рентгена и лаборатория.

Обращение принца Уэльского показали на большом экране, который ранее использовался как табло. Чарльз сказал, что преобразование стадиона было «частью огромных усилий по борьбе с ужасной угрозой, с которой мы сталкиваемся», и призвал гордиться теми, кто занимался перепланировкой арены.

Уже почти месяц как действует полевой госпиталь и на легендарной «Маракане» в Рио-де-Жанейро, и закрывать его пока не собираются. Этот стадион — один из самых известных в мире. Его открыли к чемпионату мира по футболу 1950 года, там же проходили матчи мундиаля в 2014-м и церемонии открытия и закрытия летней Олимпиады-2016.

Сейчас на «Маракане», которая во время футбольных матчей вмещала до 80 тысяч человек, находятся около 400 пациентов в тяжелом состоянии. Койки расположены на легкоатлетическом манеже и трибунах — пока власти стремятся сохранить газон в неприкосновенности, но в случае необходимости зараженных будут размещать и там. Кроме «Мараканы», полевыми госпиталями в Бразилии стали еще восемь спортивных сооружений. Среди них стадион «Пакаэмбу» в Сан-Паулу и Национальный стадион имени Мане Гарринчи в Бразилиа.

В России свои стадионы для борьбы с коронавирусом уже предложили петербургский «Зенит» и московский «Спартак». Арена сине-бело-голубых может быть полезна, так как имеет крышу, а стадион красно-белых — из-за обширной прилегающей территории. В руководстве клубов заметили, правда, что власти не обращались к ним с просьбой развернуть полевые госпитали.

«Это не конец»

В США же практически все крупные спортивные сооружения работают как временные больницы уже с начала апреля. «Слип Трейн Арена» в Сакраменто (штат Калифорния), где до 2016 года базировались «Сакраменто Кингс» из Национальной баскетбольной ассоциации, принимает до 400 зараженных коронавирусом. Городской стадион в Сент-Луисе (штат Миссури), где раньше выступали «Сент-Луис Рэмс» из Национальной футбольной лиги (НФЛ), готов вместить еще сотню больных.

Стадион «Маракана», Рио-де-Жанейро | Источник: AFP 2020

Для тестирования граждан на COVID-19 также выделены специальные места. Это, например, бейсбольный стадион «Ситизенс-бэнк-парк» в Филадельфии, где играет «Филадельфия Филлис», а также парковка футбольной арены «Бэнк Филд» во Флориде. Отдельный временный госпиталь — на территории многофункционального стадиона «Сенчури Линк-филд» в Сиэтле (штат Вашингтон) — принимает больных с признаками ОРВИ, но без коронавируса. Это сделано для того, чтобы существующие больницы могли сосредоточиться исключительно на COVID-19. А вообще-то, «Сенчури» — это домашняя арена для «Сиэтл Сихокс» из НФЛ и «Сиэтл Саундерс» из MLS.

Одними из последних к организации госпиталя приступили владельцы теннисного центра имени Билли Джин Кинг в Нью-Йорке. В конце августа каждый год там стартует один из четырех турниров «Большого шлема» — Открытый чемпионат США. В этом году он, скорее всего, не состоится, во всяком случае, в присутствии зрителей. В больницу превратили входящий в структуру центра стадион имени Артура Эша — крупнейшую в мире теннисную арену. Там разместили 350 больных коронавирусом. Для прочих целей (хранения материалов, проживания врачей и т. д. ) используется остальная площадь спорткомплекса, равная примерно 170 тысячам квадратных метров.

Так, на корте имени Луи Армстронга, второго по значимости стадиона центра, расположилась полевая кухня, где ежедневно готовят около 25 тысяч порций еды для пациентов, врачей и их детей. Питание оттуда доставляют и в некоторые больницы города.

Между тем владельцы задействованных в борьбе с коронавирусом спортивных сооружений (а большинство арен находится в собственности частных лиц) оплачивают их работу из своего кармана. Государство помогает лишь отчасти, признаются они. И хотя на фоне остановленных чемпионатов и отмененных турниров функционеры и без того понесли крупные убытки, никто из них, конечно, не сопротивляется.

Директор центра имени Билли Джин Кинг Дэнни Зауснер признал, что надежда на проведение US Open-2020 остается, но госпиталь точно будет работать столько, сколько потребуется. И добавил: «Мы не знаем, находимся ли мы в начале или в середине этой эпидемии. Ясно только, что это не конец. Каждая койка — на теннисном корте, футбольном поле, где угодно на Земле — имеет значение».

Ангелина Никитина