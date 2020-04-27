СМИ: футболистом «Монако» Бен Йеддером интересуются 10 клубов

Бен Йеддер может покинуть «Монако», если монегаски не будут участвовать в еврокубках. Среди заинтересованных в переходе игрока сборной Франции — английские «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Тоттенхэм», «Ливерпуль» и «Арсенал», а также испанские «Реал», «Валенсия» и «Атлетико».