СМИ: футболистом «Монако» Бен Йеддером интересуются 10 клубов
МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Нападающим «Монако» Виссамом Бен Йеддером интересуются 10 футбольных клубов, сообщает As со ссылкой на L’Equipe.
МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Нападающим «Монако» Виссамом Бен Йеддером интересуются 10 футбольных клубов, сообщает As со ссылкой на L’Equipe.
Бен Йеддер может покинуть «Монако», если монегаски не будут участвовать в еврокубках. Среди заинтересованных в переходе игрока сборной Франции — английские «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Тоттенхэм», «Ливерпуль» и «Арсенал», а также испанские «Реал», «Валенсия» и «Атлетико».
Отмечается, что начальная сумма трансфера игрока — около 45 миллионов евро.
В текущем сезоне Бен Йеддер в 31 матче в составе «Монако» забил 19 голов.