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10:29 (мск), источник: Чемпионат.com

«Барселона» не будет принуждать футболистов играть из-за ситуации с коронавирусом

«Барселона» не будет принуждать футболистов возвращаться к матчам, если они не уверены, что не заразятся коронавирусом, сообщает Sport.es.

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По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 12:31 MSK, 27.04
Инфицировано87 147+6 198
Скончалось794+47
Выздоровело7 346+579
Инфицировано2 981 592+73 065
Скончалось206 803+3 471
Выздоровело869 935+45 933
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По мнению медицинского штаба сине-гранатовых, до сих пор существует высокий риск заражения коронавирусом.

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Поэтому руководство каталонского клуба также рассматривает вопрос об отказе от дальнейшего участия в матчах при возобновлении сезона, пока органы здравоохранения страны не создадут соответствующие санитарные условия. Ранее президент Примеры Хавьер Тебас выступил с заявлением, в котором рассказал, что командам будет грозить техническое поражение в случае отказа от выхода на матч.

Руководство лиги не одобряет позицию «Барселоны», но готово принять её, так как за ситуацией следят ещё шесть клубов, которые ждут официального заявления каталонцев и в случае чего готовы поддержать их.

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