С 4 мая в Италии официально разрешены индивидуальные тренировки, а с 18-го — командные

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Теперь с 4 мая игрокам разрешены индивидуальные тренировки, а с 18-го — командные. Об этом сообщил премьер-министр Италии Джузеппе Конте.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--df502918f76e3514c1ae" data-vnd="df502918f76e3514c1ae" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5625"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=df502918f76e3514c1ae" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

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«С 4 мая можно будет заниматься спортом на открытом воздухе, в парках, но при соблюдении дистанции не менее двух метров. Спортсмены индивидуальных дисциплин также могут тренироваться в спортивных центрах, но с соблюдением правил дистанцирования. Тренировки профессиональных футбольных клубов и команд других видов спорта будут возобновлены с 18 мая. Относительно возобновления чемпионата — в ближайшие дни мы продолжим обсуждение с министром спорта Винченцо Спадафорой. Мы все фанаты, но мы должны всесторонне защищать здоровье наших подопечных», — приводит слова премьер-министра La Gazzetta dello Sport.

Среди других мер следует отметить разрешение на похороны с 4 мая, открытие магазинов с 18 мая, с 1 июня в стране начнут работу бары и рестораны, а в сентябре на учёбу вернутся учащиеся школ и студенты. В стране будет установлена фиксированная цена на маски, а ключевым будет являться дистанцирование.