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08:14 (мск), источник: Чемпионат.com

С 4 мая в Италии официально разрешены индивидуальные тренировки, а с 18-го — командные

В Италии официально ослабили карантинные меры в стране.

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Теперь с 4 мая игрокам разрешены индивидуальные тренировки, а с 18-го — командные. Об этом сообщил премьер-министр Италии Джузеппе Конте.

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«С 4 мая можно будет заниматься спортом на открытом воздухе, в парках, но при соблюдении дистанции не менее двух метров. Спортсмены индивидуальных дисциплин также могут тренироваться в спортивных центрах, но с соблюдением правил дистанцирования. Тренировки профессиональных футбольных клубов и команд других видов спорта будут возобновлены с 18 мая. Относительно возобновления чемпионата — в ближайшие дни мы продолжим обсуждение с министром спорта Винченцо Спадафорой. Мы все фанаты, но мы должны всесторонне защищать здоровье наших подопечных», — приводит слова премьер-министра La Gazzetta dello Sport.

Среди других мер следует отметить разрешение на похороны с 4 мая, открытие магазинов с 18 мая, с 1 июня в стране начнут работу бары и рестораны, а в сентябре на учёбу вернутся учащиеся школ и студенты. В стране будет установлена фиксированная цена на маски, а ключевым будет являться дистанцирование.

По данным на 26 апреля, в Италии выявлено 197 тыс. случаев заражения, что является третьим показателем в мире. Зарегистрировано более 23 тыс. смертей. При этом из числа заразившихся излечилось более 64 тыс. человек. За последние дни суточный прирост составляет примерно 2 тыс. заражённых в день.

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