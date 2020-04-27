С 4 мая в Италии официально разрешены индивидуальные тренировки, а с 18-го — командные
В Италии официально ослабили карантинные меры в стране.
В Италии официально ослабили карантинные меры в стране.
Теперь с 4 мая игрокам разрешены индивидуальные тренировки, а с 18-го — командные. Об этом сообщил
«С 4 мая можно будет заниматься спортом на открытом воздухе, в парках, но при соблюдении дистанции не менее двух метров. Спортсмены индивидуальных дисциплин также могут тренироваться в спортивных центрах, но с соблюдением правил дистанцирования. Тренировки профессиональных футбольных клубов и команд других видов спорта будут возобновлены с 18 мая. Относительно возобновления чемпионата — в ближайшие дни мы продолжим обсуждение с министром спорта Винченцо Спадафорой. Мы все фанаты, но мы должны всесторонне защищать здоровье наших подопечных», — приводит слова
Среди других мер следует отметить разрешение на похороны с 4 мая, открытие магазинов с 18 мая, с 1 июня в стране начнут работу бары и рестораны, а в сентябре на учёбу вернутся учащиеся школ и студенты. В стране будет установлена фиксированная цена на маски, а ключевым будет являться дистанцирование.
По данным на 26 апреля, в Италии выявлено 197 тыс. случаев заражения, что является третьим показателем в мире. Зарегистрировано более 23 тыс. смертей. При этом из числа заразившихся излечилось более 64 тыс. человек. За последние дни суточный прирост составляет примерно 2 тыс. заражённых в день.