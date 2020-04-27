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08:37 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Фигу на втором месте в рейтинге самых скандальных трансферов по версии ESPN

ESPN представил рейтинг самых скандальных футбольных трансферов.

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Источник: AP 2020

Его возглавил переход форварда Мо Джонстона из «Нанта» в «Рейнджерс» в 1989 году. До того нападающий выступал за «Селтик» и должен был вернуться в команду, но передумал и подписал контракт с принципиальным соперником.

На второй позиции переход Луиша Фигу из «Барселоны» в «Реал».

Во время загрузки произошла ошибка.

Топ-10 скандальных трансферов по версии ESPN:

1. Мо Джонстон — из «Нанта» в «Рейнджерс».

2. Луиш Фигу — из «Барселоны» в «Реал».

3. Сол Кэмпбелл — из «Тоттенхэма» в «Арсенал».

4. Роберто Баджо — из «Фиорентины» в «Ювентус».

5. Йохан Кройф — из «Аякса» в «Фейеноорд».

6. Эшли Коул — из «Арсенала» в «Челси».

7. Робин ван Перси — из «Арсенала» в «Манчестер Юнайтед».

8. Джон Робертсон — из «Ноттингем Форест» в «Дерби Каунти».

9. Карлос Тевес — из «Манчестер Юнайтед» в «Манчестер Сити».

10. Джон Оби Микел — из «Манчестер Юнайтед» в «Челси».

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