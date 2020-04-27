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09:34 (мск), источник: ТАСС

СМИ: «Наполи» отказался от приобретения футболиста «Барселоны» Умтити из-за его цены

ТАСС, 27 апреля. Итальянский футбольный клуб «Наполи» отказался от покупки французского защитника испанской «Барселоны» Самуэля Умтити из-за его стоимости. Об этом сообщает портал sport.es.

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По информации источника, «Барселона» выставила Умтити на трансферный рынок, несмотря на то что француз не раз заявлял о своем желании остаться в команде. Отмечается, что клуб испытывает финансовые трудности и хочет заработать на продаже защитника €50 млн. На данный момент спрос на футболистов падает из-за пандемии коронавируса, поэтому «Наполи», ранее выражавший заинтересованность в 26-летнем игроке, теперь считает, что эта цена является завышенной.

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В 2016 году Умтити перешел в «Барселону» из французского «Лиона». Защитник является обладателем Кубка и Суперкубка Франции, двукратным чемпионом Испании, двукратным обладателем Кубка и Суперкубка Испании. В составе сборной Франции он стал победителем чемпионата мира 2018 года в России, серебряным призером чемпионата Европы 2016 года во Франции.

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