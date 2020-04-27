СМИ: «Наполи» отказался от приобретения футболиста «Барселоны» Умтити из-за его цены
ТАСС, 27 апреля. Итальянский футбольный клуб «Наполи» отказался от покупки французского защитника испанской «Барселоны» Самуэля Умтити
ТАСС, 27 апреля. Итальянский футбольный клуб «Наполи» отказался от покупки французского защитника испанской «Барселоны» Самуэля Умтити
По информации источника, «Барселона» выставила Умтити на трансферный рынок, несмотря на то что француз не раз заявлял о своем желании остаться в команде. Отмечается, что клуб испытывает финансовые трудности и хочет заработать на продаже защитника €50 млн. На данный момент спрос на футболистов падает
В 2016 году Умтити перешел в «Барселону» из французского «Лиона». Защитник является обладателем Кубка и Суперкубка Франции, двукратным чемпионом Испании, двукратным обладателем Кубка и Суперкубка Испании. В составе сборной Франции он стал победителем чемпионата мира 2018 года в России, серебряным призером чемпионата Европы 2016 года во Франции.