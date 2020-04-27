СМИ: «Наполи» отказался от приобретения футболиста «Барселоны» Умтити из-за его цены

По информации источника, «Барселона» выставила Умтити на трансферный рынок, несмотря на то что француз не раз заявлял о своем желании остаться в команде. Отмечается, что клуб испытывает финансовые трудности и хочет заработать на продаже защитника €50 млн. На данный момент спрос на футболистов падает из-за пандемии коронавируса, поэтому «Наполи», ранее выражавший заинтересованность в 26-летнем игроке, теперь считает, что эта цена является завышенной.