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10:18 (мск), источник: Газета.Ру

Министр спорта Италии не уверен, что Серия А будет доиграна

Министр спорта Италии Винченцо Спадафора поделился мнением о возможном возобновлении сезона Серии А.

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По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 11:31 MSK, 27.04
Инфицировано87 147+6 198
Скончалось794+47
Выздоровело7 346+579
Инфицировано2 980 053+71 526
Скончалось206 640+3 308
Выздоровело869 548+45 546
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Власти страны уже объявили о смягчении карантинных мер и дали разрешение на проведение командных тренировок с 18 мая.

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Тем не менее, как уточнил чиновник, это все еще зависит от развития ситуации с распространением коронавируса.

«Тренировки будут разрешены, если условия в течение следующих нескольких недель будут безопасны. Я не хочу тормозить возобновление футбола, но я должен сказать — посмотрим. Должны быть соблюдены определенные жесткие протоколы безопасности спортсменов. Многие лиги по всей Европе досрочно завершили сезоны, но Серия А не склоняется к этому. На нас оказывается очень сильное давление, чтобы сезон был возобновлен. Сомнения есть, и ситуация сложная. Нет уверенности, что сезон будет возобновлен», — приводит его слова Football Itallia со ссылкой на эфир радио Rai.

В Италии зафиксировано более 197 тыс. случаев инфицирования COVID-19, 26 тыс. человек скончались.

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