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12:08 (мск), источник: Vesti.kz

«Если бы я там жил…». Василий Уткин высказался о казахстанском футболе

Известный российский комментатор и журналист Василий Уткин на своем YouTube-канале ответил на вопрос о казахстанском футболе, сообщает KazFootball.kz.

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Источник: РИА "Новости"

— Что вы думаете о казахстанском футболе?

— Ничего не думаю. Простите, ради Бога, но я вообще ничего не знаю о казахстанском футболе. И я не знаю, как вы себе это представляете, для чего мне бы это было нужно. Если бы я жил в Казахстане или имел там какие-то деловые интересы в каком-то клубе, допустим, был бы его вице-президентом, например, может быть, я бы и следил. Но это не в поле моего зрения.

— Что скажете о карьере Андрея Аршавина?

— Считаю, что Аршавин не реализовал себя в полной мере. Он увлекался жизненными благами вопреки своей футбольной сущности. И он не признавал этого.

Есть масса претензий к Аршавину по ходу его карьеры, потому что тип его характера — я думаю, Андрей Сергеевич на меня не обидится, вполне вписывается в слово «говнюк».

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