«Если бы я там жил…». Василий Уткин высказался о казахстанском футболе
Известный российский комментатор и журналист Василий Уткин на своем
Известный российский комментатор и журналист Василий Уткин на своем
— Что вы думаете о казахстанском футболе?
— Ничего не думаю. Простите, ради Бога, но я вообще ничего не знаю о казахстанском футболе. И я не знаю, как вы себе это представляете, для чего мне бы это было нужно. Если бы я жил в Казахстане или имел там
— Что скажете о карьере Андрея Аршавина?
— Считаю, что Аршавин не реализовал себя в полной мере. Он увлекался жизненными благами вопреки своей футбольной сущности. И он не признавал этого.
Есть масса претензий к Аршавину по ходу его карьеры, потому что тип его характера — я думаю, Андрей Сергеевич на меня не обидится, вполне вписывается в слово «говнюк».