«Если бы я там жил…». Василий Уткин высказался о казахстанском футболе

— Ничего не думаю. Простите, ради Бога, но я вообще ничего не знаю о казахстанском футболе. И я не знаю, как вы себе это представляете, для чего мне бы это было нужно. Если бы я жил в Казахстане или имел там какие-то деловые интересы в каком-то клубе, допустим, был бы его вице-президентом, например, может быть, я бы и следил. Но это не в поле моего зрения.