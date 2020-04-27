Текущие события
Футбол. Зарубежный
25.04
Славия М
Минск
13
Футбол. Зарубежный
25.04
Городея
БАТЭ
02
Футбол. Зарубежный
25.04
Динамо Брс
Шахтер С
02
Футбол. Зарубежный
26.04
Слуцк
Белшина
32
Футбол. Зарубежный
26.04
Торпедо-БелАЗ
Рух
00
Футбол. Зарубежный
26.04
Ислочь
Витебск
20
Все события
Фоторепортажи
31ЦСКА, завоевавший Кубок УЕФА. Где они сейчас?
31Галактический «Реал» с Роналдо и Зиданом. Где они сейчас?
12:17 (мск), источник: Vesti.kz

Казахстанец Меркель оказался в Топ-15 потенциальных свободных агентов европейского чемпионата

Полузащитник сборной Казахстана Александр Меркель вошел в список самых дорогих игроков чемпионата Нидерландов, чьи контракты завершаются 30 июня 2020 года, сообщает корреспондент Vesti.kz. На данный момент казахстанец принадлежит клубу «Хераклес».

Наверх
Источник: AP 2020

Исходя из данных transfermarkt.de, Меркель оказался в топ-15 футболистов Эредивизи, которые в ближайшее время станут свободными агентами.

Читайте также
Александр Меркель обратился к футболистам, тренерам и болельщикам сборной Казахстана

Возглавляет список хавбек «Фейеноорда» и сборной Нидерландов Лерой Фер, его стоимость 3,5 миллиона евро. Цена Меркеля составляет один миллион евро, он 13-й в данном списке. Помимо Александра, в рейтинг вошел еще один хавбек «Хераклеса» Мохаммед Осман, его соглашение с клубом из Алмело также близко к завершению, цена игрока составляет 1,4 миллиона евро.

Напомним, правительство Нидерландов запретило проведение профессиональных футбольных турниров в стране до 1 сентября из-за пандемии. Чемпионат страны завершен, «Хераклес» остался на восьмом месте в турнирной таблице.

У Меркеля пока нет новых предложений, при этом руководство «Хераклеса» планирует обсудить будущее казахстанца.

В сезоне-2019/20 Меркель провел 25 матчей в чемпионате Нидерландов, забив два гола и отдав четыре голевые передачи.

Читайте также
Хераклес
НовостиМатчиСоставСтатистика
Италия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Испания
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Беларусь
КомандыТаблицаКалендарь / результаты
Казахстан
КомандыТаблицаКалендарь / результаты
Англия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Германия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Франция
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Украина
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Титул недооцененного. Как Жакиянов в Шеффилде отобрал у Герфи трофей
Составлен рейтинг самых скандальных трансферов в истории футбола
Тактаров рассказал о состоянии отца Нурмагомедова
Роналдиньо впервые прокомментировал тюремное заключение
Уткин подобрал нелестное определение для Аршавина
Названы самые привлекательные девушки-бойцы из России
В Италии смягчили карантин и разрешили футболистам тренироваться
Гран-при Франции «Формулы-1» отменен
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь