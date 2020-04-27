Казахстанец Меркель оказался в Топ-15 потенциальных свободных агентов европейского чемпионата

Источник: AP 2020

Исходя из данных transfermarkt.de, Меркель оказался в топ-15 футболистов Эредивизи, которые в ближайшее время станут свободными агентами.

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Возглавляет список хавбек «Фейеноорда» и сборной Нидерландов Лерой Фер, его стоимость 3,5 миллиона евро. Цена Меркеля составляет один миллион евро, он 13-й в данном списке. Помимо Александра, в рейтинг вошел еще один хавбек «Хераклеса» Мохаммед Осман, его соглашение с клубом из Алмело также близко к завершению, цена игрока составляет 1,4 миллиона евро.

Напомним, правительство Нидерландов запретило проведение профессиональных футбольных турниров в стране до 1 сентября из-за пандемии. Чемпионат страны завершен, «Хераклес» остался на восьмом месте в турнирной таблице.

У Меркеля пока нет новых предложений, при этом руководство «Хераклеса» планирует обсудить будущее казахстанца.