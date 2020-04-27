Поражение от лидера и победа над чемпионом. Как сыграли «казахстанцы» в шестом туре зарубежного чемпионата

«Динамо-Брест» — «Шахтер» 0:2

«Шахтер», цвета которого защищают сразу три игрока, имеющих опыт выступлений в казахстанской премьер-лиге — Сергей Политевич («Кайрат»), Юлиус Сзоке («Шахтер») и Аздрен Лулаку («Астана», «Тобол»), одолел на выезде действующего чемпиона брестское «Динамо» — 2:0. За хозяев выступают экс-хавбек «Иртыша» Сергей Кисляк и бывший форвард «Тобола» Михаил Гордейчук, который родился в Казахстане и начинал карьеру в дубле карагандинского «Шахтера».

У победителей в этой встрече Политевич не смог принять участия из-за перебора желтых карточек, Лулаку оказался вне заявки, а Сзоке отыграл 90 минут и заработал предупреждение.

В составе брестчан на поле вышли и Кисляк, и Гордейчук. Последний был заменен на 73-й минуте. Динамовцы терпят второе поражение подряд и с семью очками занимают 13 место из 16-ти. У «Шахтера» восемь баллов и 11-я позиция.

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«Неман» — «Энергетик-БГУ» 3:0

Клуб бывшего наставника «Атырау» и «Ордабасы» Владимира Белявского «Энергетик-БГУ» уступил в третьем матче подряд. «Студенты» на этот раз крупно проиграли на выезде «Неману» из Гродно со счетом 0:3.

Все голы были забиты во втором тайме. Отличились Гегам Кадимян и Павел Забелин, на счету которого дубль. Клуб Белявского после резвого старта в чемпионате (три победы) теперь с девятью баллами занимает восьмое место.

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«Торпедо-Белаз» — «Рух» 0:0

В составе обоих клубов выступают футболисты, когда-то защищавшие цвета казахстанских клубов. В «Торпедо» — это экс-защитник «Атырау» Виталий Устинов, а за «Рух» — кандидат в сборную Казахстана Владислав Васильев, поигравший на родине за «Шахтер». Кроме того, «Рух» возглавляет бывший тренер «Актобе» Александр Седнев, а помогает ему казахстанец Андрей Ферапонтов.

Эта встреча завершилась нулевой ничьей. Устинов и Васильев провели на поле все 90 минут.

«Рух» занимает 12 место с восемью очками в активе, а «Торпедо-Белаз» набрав 11 баллов замыкает тройку лидеров.

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«Смолевичи» — «Динамо-Минск» 1:3

В этом сезоне чемпионата Беларуси впервые в составе минского «Динамо» сыграл экс-защитник «Астаны» Игорь Шитов. Его клуб нанес на выезде поражение аутсайдеру «Смолевичи» — 3:1. Шитов отыграл весь матч.

Напомним, «Смолевичи» в марте подписали контракт с казахстанским защитником Тимуром Рудосельским. Но экс-игрок «Кайрата», «Жетысу», «Окжетпеса» и израильского «Хапоэля» из Петах-Тиквы не смог покинуть страну и присоединиться к новому клубу из-за ситуации с коронавирусом.

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«Ислочь» — «Витебск» 2:0

В составе «Ислочи» в матче против «Витебска» приняли участие сразу три игрока, выступавших в КПЛ: Сандро Цвейба («Актобе»), Сергей Концевой («Тобол») и Александр Макась («Атырау»).

Макась принял участие в ключевых моментах игры. На 19-й минуте экс-игрок «Атырау» сумел замкнуть передачу с фланга, но мяч не был засчитан из-за офсайда. Впрочем, на 36-й минуте Макась поучаствовал в комбинации, которая привела к назначению пенальти в ворота гостей — его реализовал Дмитрий Комаровский. «Ислочь» довела дело до победы 2:0 и с 12-ю очками занимает вторую строчку в турнирной таблице чемпионата. От «Слуцка», который лидирует в высшей лиге, его отделяет один балл.

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«Слуцк» — «Белшина» 3:2

«Белшина», в составе которой выступает экс-игрок «Иртыша» Леонид Ковель и бывший футболист молодежной сборной Казахстана и «Ордабасы» Максим Грек, была близка к ничьей со «Слуцком». Ковель при счете 0:2, положил начало камбэку, отличившись на 44-й минуте. Во втором тайме гости сравняли счет, но не сумели удержать ничейный результат, пропустив в самой концовке — 2:3. В этой игре Грек остался в запасе.

«Слуцк» с 13-ю баллами возглавляет таблицу, а «Белшина» занимает последнее место, набрав два очка.

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