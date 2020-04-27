Эдинсон Кавани может сменить «Пари Сен-Жермен» на «Интер»
МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Нападающий французского «Пари Сен-Жермен» Эдинсон Кавани может продолжить карьеру в миланском «Интере», сообщает Gazzetta dello Sport.
МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Нападающий французского «Пари Сен-Жермен» Эдинсон Кавани может продолжить карьеру в миланском «Интере», сообщает Gazzetta dello Sport.
По информации источника, представители форварда сами предложили миланскому клубу трансфер. При этом Кавани рассматривается в качестве замены Алексису Санчесу, который может покинуть «Интер» в ближайшее время.
Действующий контракт Кавани с «ПСЖ» истекает летом. По данным Football Italia, руководство «ПСЖ» готово продлить контракт с игроком еще на один сезон.
Ранее форвард уже выступал в чемпионате Италии, забив с 2007 по 2013 год более 100 голов за «Палермо» и «Наполи».