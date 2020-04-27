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14:08 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Эдинсон Кавани может сменить «Пари Сен-Жермен» на «Интер»

МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Нападающий французского «Пари Сен-Жермен» Эдинсон Кавани может продолжить карьеру в миланском «Интере», сообщает Gazzetta dello Sport.

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Источник: Reuters

По информации источника, представители форварда сами предложили миланскому клубу трансфер. При этом Кавани рассматривается в качестве замены Алексису Санчесу, который может покинуть «Интер» в ближайшее время.

Во время загрузки произошла ошибка.

Действующий контракт Кавани с «ПСЖ» истекает летом. По данным Football Italia, руководство «ПСЖ» готово продлить контракт с игроком еще на один сезон.

Ранее форвард уже выступал в чемпионате Италии, забив с 2007 по 2013 год более 100 голов за «Палермо» и «Наполи».

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