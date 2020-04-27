Эдинсон Кавани может сменить «Пари Сен-Жермен» на «Интер»

Источник: Reuters

По информации источника, представители форварда сами предложили миланскому клубу трансфер. При этом Кавани рассматривается в качестве замены Алексису Санчесу, который может покинуть «Интер» в ближайшее время.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--df502918f76e3514c1ae" data-vnd="df502918f76e3514c1ae" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5625"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=df502918f76e3514c1ae" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

Действующий контракт Кавани с «ПСЖ» истекает летом. По данным Football Italia, руководство «ПСЖ» готово продлить контракт с игроком еще на один сезон.