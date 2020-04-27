СМИ: «Шальке» намерен продлить контракт с Сердаром до 2024 года
МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Немецкий «Шальке» намерен продлить контракт с футболистом команды Суатом Сердаром до 2024 года, сообщает Kicker.
МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Немецкий «Шальке» намерен продлить контракт с футболистом команды Суатом Сердаром до 2024 года, сообщает Kicker.
Нынешнее соглашение 23-летнего полузащитника с командой из Гельзенкирхена рассчитано до лета 2022 года, и руководство клуба намерено пролонгировать его на два года с увеличением суммы отступных за игрока. Также «Шальке» готов предложить Сердару улучшенные условия по зарплате и премиальным.
Сердар перешел в «Шальке» из «Майнца» летом 2018 года. В нынешнем сезоне хавбек провел за «горняков» 20 матчей, в которых забил 7 мячей.
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