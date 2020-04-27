СМИ: «Шальке» намерен продлить контракт с Сердаром до 2024 года

Источник: AP 2020

Нынешнее соглашение 23-летнего полузащитника с командой из Гельзенкирхена рассчитано до лета 2022 года, и руководство клуба намерено пролонгировать его на два года с увеличением суммы отступных за игрока. Также «Шальке» готов предложить Сердару улучшенные условия по зарплате и премиальным.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--df502918f76e3514c1ae" data-vnd="df502918f76e3514c1ae" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5625"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=df502918f76e3514c1ae" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

Сердар перешел в «Шальке» из «Майнца» летом 2018 года. В нынешнем сезоне хавбек провел за «горняков» 20 матчей, в которых забил 7 мячей.

Сердар пропустил весенние матчи команды из-за травмы, полученной в конце февраля, но в настоящее время, как отмечает источник, футболист восстановился после повреждения и будет в общей группе игроков при возобновлении сезона в Германии.