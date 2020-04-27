АПЛ готовит реформы к рестарту сезона: разрешат 5 замен, сократят число стадионов, вместо зрителей — интершум

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Европа постепенно готовится к выходу из карантина: на выходных об ослаблении режима изоляции объявили Италия и Испания (на подходе Франция, в Германии уже ослабили условия), Чехия открыла границы, а в Швеции (там карантин не вводили вообще) планируют играть со зрителями в июне.

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Великобритания — следующая. По данным The Telegraph, Борис Джонсон может объявить об ослаблении ограничительных мер, которые действуют до 7 мая, на этой неделе. В воскресенье премьер-министр вернулся в офис на Даунинг-стрит после выздоровления и в ближайшее время встретится со штабом по борьбе с коронавирусом.

Одновременно боссы Премьер-лиги разрабатывают формат, в котором клубы будут доигрывать сезон. Официальных данных до сих пор нет, но британские медиа уже собрали ключевые детали:

— Точных дат рестарта до сих пор нет, но все ориентируются на конец второй недели июня. По данным Daily Mail, в лиге давно определились, что лучшим вариантом развития событий будет вернуться 13—14 июня и возобновить полноценные тренировки с 18 мая.

— Индивидуальные занятия на базах начнутся с этой недели. Первым клубом, который запланировал тренировки, стал «Арсенал». Тренерский штаб специально разработал список ограничений: никаких контактов (работа в маленьких группах на разных полях), общего душа и приема пищи.

— Зрителей на трибунах ожидаемо не будет. Плюс, как уточняет The Times, могут сократить количество стадионов. Это позволит минимизировать риск распространения коронавируса и снизить нагрузку на полицию, медицинские службы и тестирование участников.

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— Свежий инсайд The Sun: АПЛ увеличит количество замен с 3 до 5. Это позволит футболистам избежать травм от дополнительных нагрузок, так как ожидается, что интервалы между играми будут сокращены. Таблоид утверждает, что такое предложение поступило от ФИФА, и теперь в Великобритании необходимо принять решение о его одобрении. На самом деле, первым эту идею озвучил Клаудио Раньери, предлагая эту реформу боссам Серии А: «Можем ли мы доводить состояние футболистов до предела, словно они болиды “Формулы-1”? И достаточно ли месяца подготовки, чтобы проводить, скажем, по три игры в неделю? Возможно, стоит разрешить проводить 5 замен за игру. Если нет, то доведем футболистов до максимального стресса, особенно тех, кто пострадал от коронавируса».

— Серьезнее всех из-за ограничительных правил обеспокоен Рой Ходжсон. Власти Великобритании ввели очень строгие правила относительно того, что разрешено делать жителям страны старше 70 лет во время распространения COVID-19, и 72-летний тренер «Кристал Пэлас» считает, что в ближайшее время ему будет запрещено проводить тренировки и руководить командой во время матчей.

— Так как игры при пустых трибунах — гарантированная неизбежность, в «Брайтоне» предлагают заполнить тишину интершумом.

«Мы в клубе начали задумываться, можно ли показать что-то более интересное, чем пустые сидения. Один из вариантов — интершум. Но возникает вопрос: хотят ли этого телевизионщики?».

— Вопрос с телевещателями — ключевой не только для АПЛ, но и для правительства Великобритании, которое рассматривает отмену платных подписок на Sky Sports и BT Sport. Чиновники уверены — перевод трансляций на общедоступные каналы позволит сохранить социальную дистанцию, так как при наличии платного контента болельщики будут ходить в гости к тем, у кого уже есть подписка на АПЛ.

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Еще один важный момент — наличие VAR.

— Так как в Англии используется общий центр видеоассистентов рефери, в котором в игровые дни находятся более 30 человек, это также не соответствует требованиям соблюдения социальной дистанции.

Чтобы сохранить видеоповторы, АПЛ придется оборудовать офисы VAR на каждом стадионе. Или временно отказаться от системы.

Этот же вопрос сейчас решает УЕФА: по информации RMC Sport, там также обсудят, есть ли смысл оставлять VAR.