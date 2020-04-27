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19:09 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Президент «Лацио» согласен на «золотой матч» с футболистами «Ювентуса»

МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Президент римского «Лацио» Клаудио Лотито заявил, что готов решить судьбу титула чемпионов Италии по футболу в нынешнем сезоне в «золотом матче» с туринским «Ювентусом», а также отметил, что борется за продолжение сезона, потому что хочет спасти от кризиса всю систему итальянского футбола.

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Источник: AFP 2020

Чемпионат Италии был прерван в марте из-за пандемии коронавируса на неопределенный срок. Клубы серии А в апреле подписали резолюцию о единогласном желании продолжить сезон и возобновить тренировки и игры в мае, однако власти страны пока не дали четкой рекомендации о возобновлении спортивных мероприятий.

«Я бы согласился на матч за скудетто, если бы было такое предложение, но сам я никогда не задумывался об этом. Мы отстаем от “Ювентуса” на одно очко, но обыграли их сначала в первом круге, а потом в матче за Суперкубок, и впереди была запланирована еще одна игра. Было бы несправедливо, если бы в такой плей-офф включили “Интер”, отстающий на 8 очков, и “Аталанту”, у которой на 14 баллов меньше», — приводит слова Лотито Football Italia со ссылкой на La Repubblica.

«Мы рискуем обрушить всю систему, если не возобновим сезон. Мне было бы выгодно не играть дальше. Если сезон будет завершен досрочно, мы получим место в Лиге чемпионов, также удастся сэкономить на зарплате за четыре месяца. Но я думаю обо всей системе, всех 20 клубах, в то время как другие — нет», — добавил президент «Лацио».

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«Лацио» после 26 туров идет на втором месте в серии А, набрав 62 очка. Лидирующий «Ювентус» опережает римлян на один балл. У «Лацио» продолжается 21-матчевая беспроигрышная серия в чемпионате.

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