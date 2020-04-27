Президент «Лацио» согласен на «золотой матч» с футболистами «Ювентуса»

Источник: AFP 2020

Чемпионат Италии был прерван в марте из-за пандемии коронавируса на неопределенный срок. Клубы серии А в апреле подписали резолюцию о единогласном желании продолжить сезон и возобновить тренировки и игры в мае, однако власти страны пока не дали четкой рекомендации о возобновлении спортивных мероприятий.

«Я бы согласился на матч за скудетто, если бы было такое предложение, но сам я никогда не задумывался об этом. Мы отстаем от “Ювентуса” на одно очко, но обыграли их сначала в первом круге, а потом в матче за Суперкубок, и впереди была запланирована еще одна игра. Было бы несправедливо, если бы в такой плей-офф включили “Интер”, отстающий на 8 очков, и “Аталанту”, у которой на 14 баллов меньше», — приводит слова Лотито Football Italia со ссылкой на La Repubblica.

«Мы рискуем обрушить всю систему, если не возобновим сезон. Мне было бы выгодно не играть дальше. Если сезон будет завершен досрочно, мы получим место в Лиге чемпионов, также удастся сэкономить на зарплате за четыре месяца. Но я думаю обо всей системе, всех 20 клубах, в то время как другие — нет», — добавил президент «Лацио».

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