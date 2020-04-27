В Белоруссии готовы остановить чемпионат, если ситуация с коронавирусом станет критической

«АБФФ решила продолжить чемпионат, исходя из анализа текущей ситуации, — цитирует Алейника DW. — Мы находимся в тесном контакте с Минздравом и Минспорта, которые предоставляют нам всю информацию о распространении вируса, и мы доверяем нашей системе здравоохранения». По его словам, АБФФ держит руку на пульсе и в случае, если положение станет критическим, примет адекватные меры.