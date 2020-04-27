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19:10 (мск), источник: Спорт-Экспресс

В Белоруссии готовы остановить чемпионат, если ситуация с коронавирусом станет критической

Пресс-секретарь Ассоциации «Белорусская федерация футбола» (АБФФ) Александр Алейник рассказал, почему чемпионат страны не был приостановлен во время пандемии коронавируса.

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«АБФФ решила продолжить чемпионат, исходя из анализа текущей ситуации, — цитирует Алейника DW. — Мы находимся в тесном контакте с Минздравом и Минспорта, которые предоставляют нам всю информацию о распространении вируса, и мы доверяем нашей системе здравоохранения». По его словам, АБФФ держит руку на пульсе и в случае, если положение станет критическим, примет адекватные меры.

По последним данным, в мире зарегистрировано 3 017 766 случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Зафиксировано 207 722 летальных исхода от инфекции, вылечились 894 464 человека.

По данным Роспотребнадзора, в России коронавирус подтвержден у 87 147 человек, 7 346 выздоровело, 794 умерло.

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