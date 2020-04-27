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19:12 (мск), источник: Чемпионат.com

Андре Виллаш-Боаш: Не вернусь в английскую Премьер-лигу

Главный тренер «Марселя» Андре Виллаш-Боаш, ранее возглавлявший «Челси» и «Тоттенхэм Хотспур», признался, что не хочет возвращаться в английский чемпионат.

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Источник: AFP 2020
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16
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Презентация Андре Виллаш-Боаша в качестве нового главного тренера «Зенита».

«Я не вернусь в английскую Премьер-лигу. Да, в этом чемпионате есть большие деньги, лучшие футболисты и команды. Но мне нравится тренировать команду в лиге, которая включает в себя клубы с различной философией игры. В Англии всё не так», — приводит слова Виллаш-Боаша Goal.com со ссылкой на Radio Renascenca.

Виллаш-Боаш стал главным тренером лондонского «Челси» в 2011 году и проработал в клубе один год. В 2012 году португальский специалист возглавил «Тоттенхэм Хотспур», а в 2014 году Виллаш-Боаш стал главным тренером петербургского «Зенита».

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