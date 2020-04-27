Андре Виллаш-Боаш: Не вернусь в английскую Премьер-лигу

«Я не вернусь в английскую Премьер-лигу. Да, в этом чемпионате есть большие деньги, лучшие футболисты и команды. Но мне нравится тренировать команду в лиге, которая включает в себя клубы с различной философией игры. В Англии всё не так», — приводит слова Виллаш-Боаша Goal.com со ссылкой на Radio Renascenca.



Виллаш-Боаш стал главным тренером лондонского «Челси» в 2011 году и проработал в клубе один год. В 2012 году португальский специалист возглавил «Тоттенхэм Хотспур», а в 2014 году Виллаш-Боаш стал главным тренером петербургского «Зенита».