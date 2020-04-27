УЕФА вслед за ФИФА выделил деньги Казахстанской федерации футбола

В УЕФА входят 55 стран, в том числе и Казахстан. Футбольный сезон в большинстве лиг прерван из-за ситуации с коронавирусом — КПЛ остановлена с 16 марта.
Деньги, обычно выделяемые УЕФА ассоциациям на покрытие текущих расходов и на конкретные целевые программы, теперь могут быть потрачены в зависимости от приоритетов ассоциаций в нынешней ситуации.
«Наш вид спорта сталкивается с беспрецедентным вызовом из-за кризиса, вызванного коронавирусом. УЕФА хочет помочь своим членам реагировать на ситуацию в соответствии с их конкретными обстоятельствами. Как результат, мы согласились, что до 4,3 млн евро на ассоциацию, выплаченные за оставшуюся часть этого сезона и следующего, как и часть инвестиционного финансирования, могут быть использованы нашими членами по мере необходимости для восстановления футбольного сообщества», — заявил глава УЕФА Александр Чеферин.
Ранее ФИФА выделила 500 тысяч долларов Казахстанской федерации футбола (КФФ).