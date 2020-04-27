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20:27 (мск), источник: Vesti.kz

УЕФА вслед за ФИФА выделил деньги Казахстанской федерации футбола

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) выделил 236,5 миллиона евро 55 национальным ассоциациям для борьбы с последствиями пандемии коронавируса, сообщает официальный сайт организации.

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Источник: Reuters

В УЕФА входят 55 стран, в том числе и Казахстан. Футбольный сезон в большинстве лиг прерван из-за ситуации с коронавирусом — КПЛ остановлена с 16 марта.

Деньги, обычно выделяемые УЕФА ассоциациям на покрытие текущих расходов и на конкретные целевые программы, теперь могут быть потрачены в зависимости от приоритетов ассоциаций в нынешней ситуации.

«Наш вид спорта сталкивается с беспрецедентным вызовом из-за кризиса, вызванного коронавирусом. УЕФА хочет помочь своим членам реагировать на ситуацию в соответствии с их конкретными обстоятельствами. Как результат, мы согласились, что до 4,3 млн евро на ассоциацию, выплаченные за оставшуюся часть этого сезона и следующего, как и часть инвестиционного финансирования, могут быть использованы нашими членами по мере необходимости для восстановления футбольного сообщества», — заявил глава УЕФА Александр Чеферин.

Ранее ФИФА выделила 500 тысяч долларов Казахстанской федерации футбола (КФФ).

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