УЕФА вслед за ФИФА выделил деньги Казахстанской федерации футбола

В УЕФА входят 55 стран, в том числе и Казахстан. Футбольный сезон в большинстве лиг прерван из-за ситуации с коронавирусом — КПЛ остановлена с 16 марта.

Деньги, обычно выделяемые УЕФА ассоциациям на покрытие текущих расходов и на конкретные целевые программы, теперь могут быть потрачены в зависимости от приоритетов ассоциаций в нынешней ситуации.