Чемпион Турции сделал заявление о трансфере уроженца Казахстана
Стамбульский «Галатасарай» хочет подписать защитника молодежной сборной Турции Равиля Тагира, который родился в Казахстане. Об этом в интервью GS Gazete сообщил
Стамбульский «Галатасарай» хочет подписать защитника молодежной сборной Турции Равиля Тагира, который родился в Казахстане. Об этом в интервью GS Gazete сообщил
При этом действующие чемпионы Турции намерены обойти своего заклятого соперника в борьбе за трансфер.
«Иначе этого парня подпишет “Фенербахче”. Нам, безусловно, нужно не упустить его», — заявил Албайрак о Тагире.
Сейчас Тагир, которому 3 мая исполнится 17 лет, выступает за «Алтынорду» из второй по силе лиги. В дебютном сезоне на взрослом уровне центральный защитник провел 27 матчей и забил один гол, но чемпионат прервали
В 2019 году Тагир дебютировал и за молодежную сборную Турции (до 21 года), проведя два матча в квалификации Евро-2021. Его контракт с «Алтынорду» рассчитан до 30 июня 2022 года, а Transfermarkt оценивает игрока в 1,2 миллиона евро.
Ранее стало известно, что Тагира хотят купить английский «Манчестер Сити» и итальянский «Ювентус». Интерес к нему также проявляют «Лестер», «Кристал Пэлас» и «Норвич», выступающие в АПЛ, клубы из Германии и «Фенербахче».
Родился Тагир в Жамбылской области. В 2010 году, когда будущему футболисту было семь лет, его семья эмигрировала на историческую родину — в Турцию.