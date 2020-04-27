Чемпион Турции сделал заявление о трансфере уроженца Казахстана

Источник: Fanatik.com.tr

При этом действующие чемпионы Турции намерены обойти своего заклятого соперника в борьбе за трансфер.

«Иначе этого парня подпишет “Фенербахче”. Нам, безусловно, нужно не упустить его», — заявил Албайрак о Тагире.

Сейчас Тагир, которому 3 мая исполнится 17 лет, выступает за «Алтынорду» из второй по силе лиги. В дебютном сезоне на взрослом уровне центральный защитник провел 27 матчей и забил один гол, но чемпионат прервали из-за коронавируса.

В 2019 году Тагир дебютировал и за молодежную сборную Турции (до 21 года), проведя два матча в квалификации Евро-2021. Его контракт с «Алтынорду» рассчитан до 30 июня 2022 года, а Transfermarkt оценивает игрока в 1,2 миллиона евро.

Ранее стало известно, что Тагира хотят купить английский «Манчестер Сити» и итальянский «Ювентус». Интерес к нему также проявляют «Лестер», «Кристал Пэлас» и «Норвич», выступающие в АПЛ, клубы из Германии и «Фенербахче».