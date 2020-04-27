Милевский: Впечатление, что в Беларуси нет больных. А новости посмотришь — куча заболевших
Украинский нападающий брестского «Динамо» Артём Милевский поделился впечатлениями от обстановки в Беларуси на фоне пандемии коронавируса.
Украинский нападающий брестского «Динамо» Артём Милевский поделился впечатлениями от обстановки в Беларуси на фоне пандемии коронавируса.
«В Беларуси всё идёт своим чередом. Впечатление, что никто не болеет, а как передачу включишь
Напомним, чемпионат Беларуси является единственным турниром в Европе, который не приостановлен
35-летний Милевский в нынешнем сезоне провёл шесть матчей в чемпионате Беларуси (все — в основном составе), в которых стал автором двух забитых мячей.
«Динамо-Брест», набрав в 6 матчах 7 очков, находится в зоне вылета, на 14-м месте в турнирной таблице.