Милевский: Впечатление, что в Беларуси нет больных. А новости посмотришь — куча заболевших

«В Беларуси всё идёт своим чередом. Впечатление, что никто не болеет, а как передачу включишь какую-то или новости — куча болеющих. И не знаю, кому и во что верить. Мы тренируемся, занимаемся», — сказал Милевский в прямом эфире на канале «Миля» в YouTube.