Экс-форвард «Атырау»: Негатива больше, чем позитива. В Казахстане было тяжело
Украинский нападающий Руслан Фомин в интервью Football.ua вспомнил казахстанский этап карьеры.
Украинский нападающий Руслан Фомин в интервью Football.ua вспомнил казахстанский этап карьеры.
В 2015 году Фомин провел 12 матчей за «Атырау». Украинец не смог открыть счет голам в казахстанской
— Остались ли у вас хоть
— Негативного больше, чем положительного, — заявил Фомин. — Эти этапы получились не очень хорошими для меня. Было тяжело, что в Азербайджане, что в Казахстане.
Единственным светлым моментом была Греция, солнечная Греция. И коллектив у нас был хороший. Увы, мешало незнание языка, больше греческого, потому что даже на английском там люди не особо разговаривали. Было очень сложно сразу влиться у них. Я приехал еще в разгар сезона, и тренер не особо стал менять
Мне хотелось вернуться домой и чувствовать себя футболистом, а не непонятно кем. Когда нет уверенности, ты идешь на тренировку и не хочешь этого. Это значит, что нужно либо
34-летний Фомин с 2016 года выступает на родине за «Мариуполь», но в первой половине 2018 года принадлежал донецкому «Шахтеру», за который в итоге не сыграл. До приостановки текущего сезона украинской