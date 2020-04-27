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21:08 (мск), источник: Vesti.kz

Экс-форвард «Атырау»: Негатива больше, чем позитива. В Казахстане было тяжело

Украинский нападающий Руслан Фомин в интервью Football.ua вспомнил казахстанский этап карьеры.

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В 2015 году Фомин провел 12 матчей за «Атырау». Украинец не смог открыть счет голам в казахстанской премьер-лиге и зимой уехал в «Аполлон» из второго дивизиона Греции.

— Остались ли у вас хоть какие-то положительные впечатления от периодов выступлений за азербайджанскую «Габалу», «Атырау» и греческий «Аполлон»?

— Негативного больше, чем положительного, — заявил Фомин. — Эти этапы получились не очень хорошими для меня. Было тяжело, что в Азербайджане, что в Казахстане.

Единственным светлым моментом была Греция, солнечная Греция. И коллектив у нас был хороший. Увы, мешало незнание языка, больше греческого, потому что даже на английском там люди не особо разговаривали. Было очень сложно сразу влиться у них. Я приехал еще в разгар сезона, и тренер не особо стал менять что-то в тактике. Он ставил своего, грека. А я — так, выходил на замену. Но тяжело было без знания языка, жестами общаться. Это, наверное, единственный момент, почему я там не задержался.

Мне хотелось вернуться домой и чувствовать себя футболистом, а не непонятно кем. Когда нет уверенности, ты идешь на тренировку и не хочешь этого. Это значит, что нужно либо что-то менять, либо заканчивать с футболом. Я хотел вернуться домой, в Украину, чтобы были новые эмоции.

34-летний Фомин с 2016 года выступает на родине за «Мариуполь», но в первой половине 2018 года принадлежал донецкому «Шахтеру», за который в итоге не сыграл. До приостановки текущего сезона украинской премьер-лиги он забил два гола в девяти матчах.

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