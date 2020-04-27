Григорчуку нашли новый клуб после «Астаны»
Бывшему главному тренеру «Астаны» Роману Григорчуку по силам возглавить киевское «Динамо». Об этом в интервью Football.ua заявил
Бывшему главному тренеру «Астаны» Роману Григорчуку по силам возглавить киевское «Динамо». Об этом в интервью Football.ua заявил
Под руководством Григорчука Фомин выступал за «Черноморец» в 2014 году «Габалу» в сезоне 2014/15. В составе одесского клуба он забил три мяча в 14 матчах, но в азербайджанской команде украинский форвард провел 15 игр без голов и перешел в «Атырау», где не сумел отличиться за 12 встреч.
— Некоторые болельщики хотят, чтобы Григорчук возглавил «Динамо». Как вы думаете, у него могло бы получиться в Киеве?
— Безусловно, могло бы, — уверен Фомин. — Я считаю его сильным тренером с жестким характером. Наверное, не каждый может выдержать этот характер. Но со своим стремлением к победам, к требованиям даже на тренировках — я думаю, Роман Иосифович
— Он больше мотиватор или тактик?
— Больше тактик.
Напомним, что 1 июня 2018 года Григорчук возглавил «Астану», которую временно покинул в августе, но затем вернулся и провел полностью сезон-2019. Об его уходе клуб объявил 13 января. Под руководством украинца «Астана» выиграла чемпионат и Супрекубок Казахстана, а также дошла до группы Лиги Европы.
Ранее Григорчук заявил о планах вернуться в чемпионат Украины, где не работал с 2014 года. В январе он отметил, что готов работать в «Динамо».