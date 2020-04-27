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21:41 (мск), источник: Vesti.kz

Григорчуку нашли новый клуб после «Астаны»

Бывшему главному тренеру «Астаны» Роману Григорчуку по силам возглавить киевское «Динамо». Об этом в интервью Football.ua заявил экс-нападающий «Атырау» Руслан Фомин.

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Под руководством Григорчука Фомин выступал за «Черноморец» в 2014 году «Габалу» в сезоне 2014/15. В составе одесского клуба он забил три мяча в 14 матчах, но в азербайджанской команде украинский форвард провел 15 игр без голов и перешел в «Атырау», где не сумел отличиться за 12 встреч.

— Некоторые болельщики хотят, чтобы Григорчук возглавил «Динамо». Как вы думаете, у него могло бы получиться в Киеве?

— Безусловно, могло бы, — уверен Фомин. — Я считаю его сильным тренером с жестким характером. Наверное, не каждый может выдержать этот характер. Но со своим стремлением к победам, к требованиям даже на тренировках — я думаю, Роман Иосифович что-то поменял бы в «Динамо», 100 процентов. А в какую сторону, был бы результат или нет, тяжело сказать. Он специфический тренер, к нему сложно найти подход.

— Он больше мотиватор или тактик?

— Больше тактик.

Напомним, что 1 июня 2018 года Григорчук возглавил «Астану», которую временно покинул в августе, но затем вернулся и провел полностью сезон-2019. Об его уходе клуб объявил 13 января. Под руководством украинца «Астана» выиграла чемпионат и Супрекубок Казахстана, а также дошла до группы Лиги Европы.

Ранее Григорчук заявил о планах вернуться в чемпионат Украины, где не работал с 2014 года. В январе он отметил, что готов работать в «Динамо».

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Григорчуку нашли новый клуб после "Астаны"
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