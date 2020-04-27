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27 апреля, источник: Спорт-Экспресс

Сезон в Аргентине завершен досрочно. Команды два года не будут вылетать из элиты

Футбольный сезон в Аргентине досрочно завершен. Об этом сообщил Аргентинской футбольной ассоциации Клаудо Тапиа в интервью TNT Sports. Причиной такого решения стала пандемия коронавируса.

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Также сообщается, что на протяжении двух сезонов никто не вылетит из элитного дивизиона. Однако повышение в классе будет, поэтому в сезоне-2021/22 количество клубов в элите увеличится до 28. Сейчас их 24. Вопрос обмена между остальными лигами будет решен позднее.

По последним данным, в мире зарегистрировано 3 029 709 случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Зафиксировано 209 242 летальных исхода от инфекции, вылечились 900 319 человека.

По данным Роспотребнадзора, в России коронавирус подтвержден у 87 147 человек, 7 346 выздоровело, 795 умерло.

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