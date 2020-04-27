Сезон в Аргентине завершен досрочно. Команды два года не будут вылетать из элиты

Также сообщается, что на протяжении двух сезонов никто не вылетит из элитного дивизиона. Однако повышение в классе будет, поэтому в сезоне-2021/22 количество клубов в элите увеличится до 28. Сейчас их 24. Вопрос обмена между остальными лигами будет решен позднее.