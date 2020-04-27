Криштиану Роналду вернется в расположение «Ювентуса» во вторник
ТАСС, 27 апреля. Португальский нападающий итальянского «Ювентуса» Криштиану Роналду вернется в расположение команды во вторник. Об этом сообщает портал Football Italia.
ТАСС, 27 апреля. Португальский нападающий итальянского «Ювентуса» Криштиану Роналду вернется в расположение команды во вторник. Об этом сообщает портал Football Italia.
Роналду
Роналду перешел в «Ювентус» из мадридского «Реала» летом 2018 года. В составе итальянской команды португалец провел 75 матчей, в которых забил 53 мяча. Помимо «Реала», Роналду выступал за английский «Манчестер Юнайтед» и португальский «Спортинг». Он является пятикратным обладателем премии «Золотой мяч», пятикратным победителем Лиги чемпионов, трехкратным чемпионом Англии, двукратным чемпионом Испании, чемпионом Италии. Вместе со сборной Португалии Роналду выиграл чемпионат Европы в 2016 году.
Карантин с ограничением на передвижение в Италии с 10 марта. Ограничительные меры действуют до 3 мая. Число инфицированных в стране превысило 197,5 тыс., из которых более 26,6 тыс. умерли.