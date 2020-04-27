Криштиану Роналду вернется в расположение «Ювентуса» во вторник

Источник: РИА "Новости"

13 фотографий 13 фотографий 13 фотографий Рассказываем, как живет португалец вместе со своей спутницей Джорджиной Родригес и четырьмя детьми в Турине.

Роналду из-за пандемии коронавируса уехал из Италии и последние несколько недель провел в Португалии. Отмечается, что 35-летний футболист сможет приступить к тренировкам только после периода самоизоляции.

Роналду перешел в «Ювентус» из мадридского «Реала» летом 2018 года. В составе итальянской команды португалец провел 75 матчей, в которых забил 53 мяча. Помимо «Реала», Роналду выступал за английский «Манчестер Юнайтед» и португальский «Спортинг». Он является пятикратным обладателем премии «Золотой мяч», пятикратным победителем Лиги чемпионов, трехкратным чемпионом Англии, двукратным чемпионом Испании, чемпионом Италии. Вместе со сборной Португалии Роналду выиграл чемпионат Европы в 2016 году.