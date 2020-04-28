Коронавирус спас клуб Марадоны от вылета из высшей лиги

Источник: Reuters

Президент федерации Клаудио Тапиа также сообщил, что понижение в классе будет упразднено на два сезона. По итогам этого сезона ни одна из команд не покинет высший дивизион Аргентины.

«Мы намерены завершить этот сезон. Положение команд в чемпионате, определение вылетающих команд — все это должно быть осуществлено на игровом поле, как только органы здравоохранения разрешат это. Когда они дадут нам гарантии, что риски сведены к минимуму, мы снова будем играть. Но главное — здоровье. Если такая ситуация наступит только в январе, в таком случае именно тогда мы и начнем играть», — сказал Тапиа.

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Таким образом, клуб «Химнасия» под руководством тренера Диего Марадоны останется в высшем дивизионе.