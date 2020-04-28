Коронавирус спас клуб Марадоны от вылета из высшей лиги
Федерация футбола Аргентины приняла решение о досрочном завершении местных турниров в связи с пандемией коронавируса. Об этом сообщает El Universo.
Федерация футбола Аргентины приняла решение о досрочном завершении местных турниров в связи с пандемией коронавируса. Об этом сообщает El Universo.
Президент федерации Клаудио Тапиа также сообщил, что понижение в классе будет упразднено на два сезона. По итогам этого сезона ни одна из команд не покинет высший дивизион Аргентины.
«Мы намерены завершить этот сезон. Положение команд в чемпионате, определение вылетающих команд — все это должно быть осуществлено на игровом поле, как только органы здравоохранения разрешат это. Когда они дадут нам гарантии, что риски сведены к минимуму, мы снова будем играть. Но главное — здоровье. Если такая ситуация наступит только в январе, в таком случае именно тогда мы и начнем играть», — сказал Тапиа.
Таким образом, клуб «Химнасия» под руководством тренера Диего Марадоны останется в высшем дивизионе.
Стоит отметить, что вылет команд в конце сезона зависит не только от количества набранных очков в текущем чемпионате, но и от выступлений клуба в двух предыдущих сезонах. Средний коэффициент считается путем деления набранных очков на количество сыгранных матчей. Три команды с худшими показателями понижаются в классе. Самый низкий коэффициент был именно у «Химнасии» (1,053 — 80 очков в 76 матчах).