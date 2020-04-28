Роман Абрамович занял 25-е место в списке самых ненавистных футбольных личностей
Британский портал FourFourTwo составил список футбольных личностей, которые вызывают наибольшую негативную реакцию у болельщиков.
Британский портал FourFourTwo составил список футбольных личностей, которые вызывают наибольшую негативную реакцию у болельщиков.
Список возглавил бывший президент ФИФА Йозефф Блаттер, который в октябре 2015 года был отстранён за коррупционную деятельность. Второе место занял португальский главный тренер «Тоттенхэм Хотспур» Жозе Моуринью, а замкнул тройку — Харальд Шумахер, нанёсший травму шейных позвонков игроку сборной Франции Патрику Баттистону в полуфинале ЧМ-1982.
25-е место занял российский предприниматель и владелец «Челси» — Роман Абрамович.
5-кратный обладатель «Золотого мяча» португальский форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду занял в списке шестое место.
Полностью десятка самых ненавистных личностей выглядит следующим образом:
1. Йозефф Блаттер.
2. Жозе Моуринью.
3. Харальд Шумахер.
4. Мишель Платини.
5. Ричард Киз.
6. Криштиану Роналду.
7. Лучано Моджи.
8.
9. Пит Винкельман.
10. Джон Терри.
…
25. Роман Абрамович.