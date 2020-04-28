Роман Абрамович занял 25-е место в списке самых ненавистных футбольных личностей

Список возглавил бывший президент ФИФА Йозефф Блаттер, который в октябре 2015 года был отстранён за коррупционную деятельность. Второе место занял португальский главный тренер «Тоттенхэм Хотспур» Жозе Моуринью, а замкнул тройку — Харальд Шумахер, нанёсший травму шейных позвонков игроку сборной Франции Патрику Баттистону в полуфинале ЧМ-1982.