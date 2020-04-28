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11:05 (мск), источник: Sport24

«Знали, что этот русский может выдать такой трюк». Вспоминаем шикарный гол Мостового «Барселоне»

Шел 1998-й год.

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«Это лучший чемпионат в мире. В детстве я смотрел матчи «Сельты» из-за Карпина и Мостового. Благодаря им команда очень популярна в России. Я следил за «Сельтой». Русские снова в деле в Виго, — так Федор Смолов мотивировал свой переезд в Ла Лигу.

Может, российский форвард не совсем искренен, но одно очевидно: Мостовой и Карпин в свое время разрывали Ла Лигу в «Сельте». Действительно сделали эту команду «русской». Действительно были звездами чемпионата Испании. Действительно влюбили многих жителей РФ в «Сельту» и вообще в европейский футбол.

В «Сельте» Мостовой провел восемь роскошных сезонов. По количеству матчей (290) и голам (72) у Александра второй результат среди легионеров клуба за всю историю.

При Мостовом «Сельта» ни разу не опускалась ниже седьмого места, дошла до финала Кубка Испании и впервые в истории пробилась в групповой этап Лиги чемпионов, где вышла из группы, но вылетела от «Арсенала» в 1/8 финала.

А еще Мостовой забивал голы из разряда Something special. Особенные голы. Например, вот какой голасо Александр упаковал в ворота «Барселоны». 29 марта 1998-го «Сельта» разбила каталонцев 3:1 — победный гол при ничейном счете на 32-й минуте забил именно Мостовой. И как забил!

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Луи ван Гал явно не был в восторге от случившегося. Но наверняка заценил скиллы Мостового. Царь вообще регулярно наказывал «Барселону» — у Александра аж 6 голов в ворота каталонцев. В трех разных турнирах — чемпионате Испании, Кубке Испании и Кубке УЕФА. Уже повод считать свою карьеру вполне успешной.

Мостовой накрутил Уинстона Богарда и Ко, чтобы прошить другого голландца — Руда Хеспа. Это один из самых странных вратарей в истории «Барселоны». Хесп никогда не считался топ-голкипером и не провел ни одного матча за сборную Голландии. За всю карьеру. При этом Хесп три года работал основным вратарем самой «Барселоны». В Каталонию его привез, естественно, Ван Гал.

«Мы знали, что этот русский может выдать такой трюк. Наверное, мне надо было сыграть на выходе в том эпизоде. Но я не ожидал, что Мостовой так ловко накрутит моих защитников!» — откровение Хеспа.

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Сезон-1997/1998 — второй для Мостового в Виго. Первый, что уже многие забыли, был адски сложным. Александр тяжело адаптировался в Ла Лиге, играл средненько и конфликтовал с партнерами по команде. Но год спустя заиграл настолько ярко, что все забыли про невзрачный старт. В 97-м Мостовой стал настоящей суперзвездой чемпионата Испании — 8 голов, куча феерических передач и хайлайтов.

«В те годы мы не боялись ни «Барселону», ни «Реал». Ну команды и команды. Понятно, что очень сильные, но «Сельта» могла победить любого. Потому мы часто и играли успешно против «Реала» с «Барсой», — вспоминает сам Мостовой.

Александр был так хорош в Виго, что его хотели топ-клубы. На Мостового выходили «Ювентус» (искали замену травмировавшемуся Дель Пьеро), «Ливерпуль» (с ними игрок даже подписал предварительный контракт) и «Реал».

Но каждый раз «Сельта» требовала слишком много денег.

— Газеты писали, что [у «Реала"] за меня попросили 20 миллионов долларов, — вспоминал игрок. — Категорически не хотели отпускать, хотя «Сельта» тогда продала в Мадрид Сальгадо и Макелеле. Так вышло, что через несколько месяцев после того, как «Реалу» не удалось получить меня, в Мадрид переехал Зидан.

Зато Мостовой стал настоящей иконой «Сельты». Кажется, все знают историю, что в 2001-м году болельщики испанского клуба устроили сбор средств на изготовление памятника Александра. Царский подарок для царя. Фанаты даже получили согласие от мэра Виго Хосе Кастрильо на его установку. Но в итоге памятник Мостовому так и не появился в городе.

Зато шикарные голы Царя за «Сельту» появились много лет назад. И уже никуда не исчезнут.

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